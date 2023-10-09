Для отримання страхових виплат звертайтесь до Пенсійного фонду україни

У разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання застраховані особи, які перебувають в трудових відносинах, мають право на отримання страхових виплат. На підставі проведеного розслідування страховими експертами з охорони праці складається акт за формою Н-1 або при професійному захворюванні акт за формою П-4 .

Куди та хто може звернутись для подання документів?

Застрахована особа може звернутись особисто або через уповноваженого представника до будь-якого відділу обслуговування громадян (сервісного центру) головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області. Також подати документи можна дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua).

Перелік документів, необхідних для отримання страхових виплат:

паспорт громадянина України;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;

трудова книжка;

довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

акт розслідування нещасного випадку на виробництві або акт професійного захворювання за встановленими формами;

підтвердження встановлення інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності (висновок МСЕК).

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області