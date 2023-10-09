Олександрія: без зайвих емоцій

На відміну від Кропивницького, в Олександрії до пропозиції Українського інституту національної пам’яті стосовно перейменування міста поставилися спокійно й виважено. Врешті-решт під час засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки було схвалено рішення, яке обґрунтовує бажання громади зберегти назву міста. Днями це рішення оприлюднив міський голова Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті склав список населених пунктів, які підлягають перейменуванню, серед яких – і Олександрія. В обгрунтуванні УІНП вказано: «1784 року Усиківку перейменовано на Олександрівськ (згодом Олександрію) на честь онука російської імператриці Катерини ІІ та майбутнього імператора Олександра І».

У своєму дописі Сергій Кузьменко повідомив: «Майже два місяці працювали історики, краєзнавці, фахівці міської ради та різних структур міського та обласного рівнів. Шукали підтвердження, чи справді Олександрія названа на честь Олександра І.

Зібрали довідки від Державного архіву Кіровоградської області, обласного краєзнавчого музею, Регіонального центру наукових досліджень з історії України та підготовки історико-краєзнавчих видань, обласної наукової бібліотеки імені Чижевського, міського музейного центру імені Худякової, Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського НАН України, а також дослідження автора книги “Олександрія. Історія Задніпров’я” Віктора Голобородька.

За результатами роботи комісії встановили, що окремий іменний указ чи епістолярний документ, у якому було б зазначено походження назви міста Олександрія, відсутній.

Наявні офіційні документи ХVІІІ-ХІХ століття не містять доказів найменування Олександрії на честь членів родини російських імператорів.

Відтак міська рада та громада міста вважають, що назва населеного пункту має бути збережена.

Звертаємось до Українського інституту національної пам’яті з проханням зберегти історичну назву міста Олександрії. А також вилучити Олександрію з переліку населених пунктів, назви яких містять російську імперську символіку і підлягають перейменуванню», – зазначив Сергій Кузьменко.

Чи задовольнить думка громади, викладена у рішенні міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, наразі невідомо, та хотілося б сподіватись, що прапори бойових частин ЗСУ з написом «Олександрія» змінювати не доведеться.