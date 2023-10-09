Підтримати молодь, відзначити корифеїв

Наприкінці минулого тижня у Кропивницькому відкрилися дві виставки до Все­українського дня художника. Їх експозиції показали насправді високий рівень майстерності наших митців пензля та різця.

Художньо-меморіальний музей Осмьоркіна представив «Графічні одкровення Григорія Гнатюка». За словами директорки закладу Віти Чернової, матеріали (ескізи, малюнки, начерки) до цієї виставки ще понад рік тому почав готувати і описувати мистецтвознавець та художник Андрій Надєждін. У нинішній експозиції їх 184. А загалом після трагічної загибелі художника завдяки зусиллям друзів митця музею було передано близько 600 робіт з творчої лабораторії Григорія Гнатюка.

Ці роботи, як писав у свій час Андрій Надєждін, «відкривають іншу сторону його творчості і глибину осмислення світового улаштування, представляють художника яскраво емоційного, активного шукача сенсу життя, співпереживаючого серцем і душею долю людства».

Теплими спогадами про спілкування з неординарним художником, про враження від його робіт поділились Світлана Ушакова, Федір Лагно, Валерій Давидов та Олександр Кривко. Отець Олександр зокрема зазначив, що рідна Небелівка була для Григорія Гнатюка, як Таїті для Поля Гогена. Він знайшов там не тільки прихисток, але й потужне джерело натхнення.

Заслужений художник України Григорій Гнатюк – неодноразовий учасник всесоюзних, республіканських, всеукраїнських та міжнародних виставок. Окрім художньо-меморіального музею Осмьоркіна його твори зберігаються в Дирекції художніх виставок Міністерства культури України, в обласному музеї мистецтв, галереї сучасного та східноєвропейського мистецтва «Червоний квадрат» (Лондон), приватних збірках в Україні та за кордоном.

Обласний музей мистецтв у співпраці з обласною організацією НСХУ презентував на своїй виставці велику експозицію творів образотворчого мистецтва, в яких зафіксовано те, чим живуть наші художники у цей нелегкий час.

Як наголосив у своєму виступі на відкритті виставки голова обласного осередку НСХУ Андрій Хворост: «Відмінність цієї виставки у тому, що на ній представлено дуже багато молоді. І не лише з Кропивницького, а з усієї області. Це тішить. І наше завдання – підтримувати молодь, виводити її на професійний рівень, виводити в світ».

На відкритті виставки була присутня також директорка департаменту культури облдержадміністрації Уляна Соколенко. У своєму зверненні вона підкреслила важливість і необхідність роботи художників зокрема, і творчих осіб загалом, роботи, яка наближає перемогу. «Дуже приємно, що за останній рік наші художники достатньо працювали в напрямку арт-терапії. Дуже приємно, що наші гості, які приїхали з міст, що зруйновані, гармонійно вписались і стали членами нашої культурної сім’ї. Хочу побажати всім здоров’я, перемоги, творчої свободи і волі!», – сказала вона.

Роман Любарський.