Вшанували пам’ять Сергія Шевченка

Він залишиться у нашій пам’яті як один з найвідданіших дослідників історії рідного краю. Понад 200 його наукових праць – свідчення наполегливої роботи за різнобічними темами в різних напрямках. Сергія Шевченка цікавили і проблеми міжнародних відносин України, і міжслов’янські зв’язки, і минувшина Наддніпрянщини, і життєпис окремих персоналій та родин, питання архіво­знавства, музеєзнавства, етнографії, історіографії та багато інших.

Сергій Іванович впродовж чверті століття друкував свої статті, нариси, розвідки в кіровоградській, київській, львівській, харківській пресі, а також у часописах Сербії. За своє життя нагороджений численними відзнаками, зокрема обласною краєзнавчою премією ім. Ястребова (1996). Всі, з ким спілкувався Сергій Іванович, пам’ятають його як доброзичливу, делікатну, з чудовим почуттям гумору, стриману й врівноважену людину.

Нещодавно в обласному крає­знавчому музеї колеги, учні та однодумці вшановували пам’ять краєзнавця, науковця та педагога. Захід пройшов до 65-річчя від дня народження нашого земляка.

Того дня зі спогадами про нього виступили завідувач фондами обласного краєзнавчого музею Павло Рибалко, журналіст і письменник Сергій Полулях, доцент кафедри історії України Центральноукраїнського університету імені Винниченка Світлана Проскурова та інші. Завідувачка відділом краєзнавства ОУНБ ім. Чижевського Тетяна Колєчкіна розповіла про тривалу співпрацю із Сергієм Івановичем та наголосила на тому, що його книги користуються постійним попитом. І це найкраща оцінка його наукової спадщини.

На заході була також розгорнута виставка з фондів обласного краєзнавчого музею з особистих матеріалів Сергія Івановича Шевченка, за якими яскраво простежується його науковий, політичний та громадський шлях.

Уся його багаторічна повсякденна науково-просвітницька діяльність була спрямована на збереження й пропаганду культурного надбання нашого краю, вивчення та пропагування української історії, на примноження національної культурної спадщини та духовності українського народу.