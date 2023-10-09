Як сокиру під лавкою

Неймовірно, але факт: обласне комунальне підприємство «Дніпро-Кіровоград» знайшло спосіб забезпечення водою Завадівки і з минулого тижня подає її в цей мікрорайон Кропивницького.

Багато років завадівці потерпали через перебої з водопостачанням. А їхньому давньому водопостачальнику – Інгульській шахті – й самому не вистачало води, яку бере із свердловини, розташованої поблизу села Великої Северинки Кропивницького району. До того ж, часто проривало водопровід, прокладений пів віку тому до Завадівки, і вода до неї просто не доходила. Улітку нинішнього року тамтешні жителі, опинившись більш як на місяць без води, влаштовували протести. Влада оголосила становище в Завадівці надзвичайною ситуацією місцевого значення, організувала завезення в мікрорайон цистерн з водою. На запитання ж, чи буде розв’язано цю проблему остаточно, міські чиновники відповідали, що є два способи. Перший: під’єднати Завадівку до обласного водоканалу. Другий: державне підприємство «СхідГЗК», якому підпорядкована Інгульська шахта, десь візьме гроші на ремонт водопроводу. Чиновники зауважували, що з фінансами у гірників нині дуже сутужно, не вистачає навіть на зарплати, а бюджетне законодавство не дозволяє Кропивницькій міській раді оплачувати ремонт водопроводу, який належить державному підприємству.

Судячи з усього, шахта не захотіла латати водопровід, і обласному водоканалу довелося виконувати свою пряму функцію і стосовно Завадівки. Як повідомляє ОКВП «Дніпро-Кіровоград» через власний Telegram-канал, «фахівці підприємства знайшли технічну можливість і перепідключили мешканців Завадівки до води, яку постачає підприємство з водозабору “Холодні ключі”. Найближчим часом будуть вирішені усі формальні питання щодо обліку абонентів та нарахувань… Фахівці нині обстежують і вивчають мережі водопостачання мікрорайону. Оскільки майже чотири місяці труби були без води, то після заповнення мережі фіксується чимала кількість поривів і трубопроводи потребують ревізії». З повідомлення випливає, що підштовхнула водопостачальну компанію до цього обласна влада: «дала доручення вжити заходів і не пізніше, ніж до початку опалювального сезону, відновити водопостачання Завадівки».