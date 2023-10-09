Як війна, то й розщедрилися

З початку великої війни грошовиті фігуранти кримінальних проваджень та їхні товариші жертвують на оборону сотні тисяч гривень, зароблені непосильною працею.

У Кропивницькому одними з перших таких добродійників стали друзі доктора юридичних наук, заслуженого юриста України Олександра Чумака. Восени 2021 року його, тодішнього керівника Льотної академії Національного авіаційного університету, запідозрили у вимаганні «відкатів» від фірми, яка надавала освітньому закладу послуги з льотної підготовки курсантів. Інший підозрюваний у цьому кримінальному провадженні – Олександр Карауш, який очолював льотне училище академії. Слідчого ізолятора вони уникли, оскільки знайшлися добрі люди, які внесли заставу за їх перебування на волі. За Чумака – 568 тисяч гривень, за Карауша – 227 тисяч. Досудове слідство тривало недовго – менше ніж пів року. За кілька днів перед війною обвинувальний акт опинився у Кіровському районному суді обласного центру.

4 травня 2022 року відбулося підготовче засідання суду, в ході якого захисниця Чумака поклопотала про зміну запобіжного заходу стосовно клієнта на особисте зобов’язання та запропонувала переказати гроші, внесені за нього як застава, на потреби ЗСУ. Заставодавці цю пропозицію схвалили, і суд задовольнив клопотання адвокатеси. Судове слідство у цій справі, м’яко кажучи, затягнулося. 12 жовтня нинішнього року у Кіровському райсуді має відбутися чергове засідання.

У тому ж суді розглядається цивільна справа, в якій фігурує Олександр Чумак як …позивач. Він оскаржує наказ керівництва Національного авіаційного університету про звільнення його з роботи. Просить поновити на посаді й зарплату за вимушений прогул. Ці слухання теж затягнулися – тривають з квітня минулого року. Чергове судове засідання призначене на 8 листопада нинішнього.

Тим часом льотну академію передають у підпорядкування Міністерства оборони – вона незабаром буде підрозділом Харківського національного університету Повітряних сил. Інформацію про це нещодавно опубліковано на сайті Національного авіаційного університету. Ніхто не сумнівається, що Чумак зможе керувати Льотною академією у підпорядкуванні будь-якого міністерства – оборони, культури чи сільського господарства. Але навряд вдасться Олександру Олексійовичу повернутися на посаду, навіть якщо його виправдають у кримінальному провадженні. Зникнення юридичної особи «Льотна академія Національного авіаційного університету» означатиме зникнення й посади її керівника. Утім, Чумакові, який захистив докторську на тему «Припинення трудових відносин не за ініціативою сторін трудового договору», видніше.

Виявила небайдужість до потреб оборони й чиновниця податкової служби, яку підозрюють у поборах з підприємців.

У червні нинішнього року ДБР повідомило про затримання начальниці відділу контролю за відшкодуванням ПДВ Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області. Ця прикрість з жінкою сталася під час прогулянки на вулиці з дитиною. Працівники ДБР виявили у візку, крім дитяти, 50 тисяч гривень. Їх начебто передав працівниці податкової представник такої-то фірми за реєстрацію податкової накладної. Це, як стверджують у ДБР, був аванс за послугу, повна її вартість – 90 тисяч гривень. Якщо вірити ДБР, працівниця податкової брала за розблокування податкової накладної один відсоток від заявленої в ній суми. Обшукавши її робоче місце і помешкання, правоохоронці знайшли мільйон гривень, 6 тисяч євро та 26 тисяч доларів.

ДБР не назвало прізвища підо­зрюваної. Згідно з інформацією на сайті ГУ ДПС у Кіровоградській області, начальницею відділу контро­лю за відшкодуванням ПДВ працює Оксана Мальована.

Невдовзі після затримання Кіровський райсуд постановив взяти підозрювану під варту, але дав їй можливість внести заставу в розмірі 187 тисяч гривень і таким чином уникнути буцегарні. Також суд відсторонив її від роботи. Вона заявила, що не визнає підозри: «Я з 2014 року є начальником відділу контролю відшкодування ПДВ, основною функцією цього відділу є контроль за відшкодуванням ПДВ з бюджету. До реєстрації податкових накладних, їх зупинення, комісії, яка розглядає зупинення накладних, я не маю жодного відношення».

Згодом Кропивницький апеляційний суд збільшив розмір грошової застави до 268 400 гривень. Знайшлася милосердна людина, яка внесла ці гроші на спеціальний рахунок, і підозрювана залишилася на волі.

І от нещодавно захисник підозрюваної звернувся до суду з клопотанням змінити запобіжний захід щодо неї на особисте зобов’язання, а заставлені гроші віддати на потреби ЗСУ. І фігурантка, і заставодавець цю ідею підтримали. 29 вересня Кіровський райсуд задовольнив це клопотання.

Подібних ухвал у Єдиному державному реєстрі судових рішень – хоч греблю гати. Дехто сприймає таку судову практику як надання злочинцям можливості уникнути покарання. Особливо хапугам з числа чиновників, у них же гроші водяться. Можливо, й самі фігуранти гадають, що вже відкупилися в такий спосіб за гріхи. Але за законом це не так. Ніякі благодійні вчинки підозрюваного і його оточення не припиняють кримінального провадження. Хіба що можуть бути врахованими під час призначення покарання – як пом’якшувальні обставини.

Віктор Іваненко, «УЦ».