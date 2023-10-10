Правоохоронці нагадують: дотримуйтесь правил безпеки під час онлайн-покупок

У віртуальному просторі найбільш поширені схеми обману – продаж неіснуючих товарів та створення фішингових ресурсів, які зовні схожі на відомі Інтернет-магазини.

Поліцейські радять громадянам бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

– купуйте товар лише на перевірених вебресурсах;

– звертайте увагу на правильність URL-адреси, оскільки відмінність лише в один символ може означати, що це підроблений сайт;

– нікому не повідомляйте дані платіжної карти, паролі та іншу інформацію, яка використовується для підтвердження платежів;

– обговорюйте деталі покупки тільки в чаті платформи чи особистому кабінеті, не переходьте у месенджери: туди шахраї можуть надсилати фішингові посилання;

– надавайте перевагу післяплаті,

– у разі шахрайських дій, негайно зверніться до поліції за номером 102.

Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області