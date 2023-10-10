У Кропивницькому відкрили нове представництво «Експрес Страхування» – експерта у сфері автострахування

Новий офіс, розташований за адресою вулиця Пашутинська, 31, розпочав свою роботу 9 жовтня 2023 року. Власники автомобілів, які стануть клієнтами компанії, зможуть отримати професійні консультації експертів з будь-яких питань та підібрати оптимальний поліси ОСЦПВ та КАСКО для захисту свого авто.

«Козир» СК «Експрес Страхування» – це багаторічні налагоджені партнерські зв’язки з найбільшою в Україні мережею офіційних СТО. За 15 років роботи компанія створила унікальний для нашого ринку сервіс: персональне супроводження клієнта від моменту укладання договору до забезпечення якісного ремонту автомобіля на офіційному СТО на всій території країни. Також компанія першою в Україні почала закріплювати за кожним клієнтом персонального аварійного комісара, який веде його справу від звернення у кол-центр після настання страхової події до повного відновлення авто.

«Сподіваюсь, нам вдалося вивести роль страховика на новий рівень – зробити його особистим «адвокатом», який не просто консультує клієнта, а й забезпечує йому психологічну підтримку у стресовій ситуації, – каже Тетяна Щучьєва, директор СК «Експрес Страхування». – Для нас страхова виплата – не «програш у війні з клієнтом», а зобов’язання, яке ми оперативно і з готовністю виконуємо, маючи для цього всі необхідні ресурси й налагоджені процеси. Впевнена, що саме завдяки унікальному відношенню до клієнтів, наша компанія вирізняється поміж інших».

На сьогодні клієнтська база СК «Експрес Страхування» – це більш ніж 50 тисяч договорів, що майже вдвічі більше у порівнянні з попереднім роком. Штат компанії налічує 175 спеціалістів, а мережа представництв – більше 50 точок у всіх регіонах України. В цьому році компанія розпочала процес розширення географії своєї присутності на ринку шляхом відкриття концептуально нових офісів у різних містах України. Першим з них став офіс у Кропивницькому.

Відкриття представництв нового типу – це стратегічне рішення керівництва компанії, орієнтоване на задоволення потреб клієнтів, які попри цифровізацію бажають отримати якісний і персональний сервіс із «людським» обличчям.

«Ми прагнемо бути якомога ближче до своїх клієнтів і саме тому, незважаючи на невпинний розвиток онлайн-продажів, відкриваємо нові «фізичні» офіси, куди людина може прийти та особисто з’ясувати всі питання, які у неї виникають. Відкриття представництв з новим підходом до надання страхових послуг в різних містах України – це свідоцтво нашої віри в Перемогу і наша свідома інвестиція в майбутнє і в розвиток нашої Батьківщини», – додає Тетяна Щучьєва.

Для довідки:

СК «Експрес Страхування» входить до групи компаній УкрАВТО – лідера українського автомобільного ринку.

За даними рейтингу Insurance TOP журналу Forinsurer СК «Експрес Страхування» понад 6 років поспіль входить у ТОП-10 кращих страхових компаній України з КАСКО.

Згідно з даними «Народного рейтингу страхових компаній України» видання Finance.ua у 2023 році СК «Експрес Страхування» посіла 1-ше місце за рівнем обслуговування клієнтів.

Сайт: https://express-insurance.com.ua/