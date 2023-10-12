Как работает инвертор напряжения VACON 20 Cold Plate и в какой области применяется?

Особенности преобразователя частоты VACON 20 Cold Plate: виды охлаждения, монтаж, устройство, преимущества. Комбинация с крутящими моментами и применения частотного преобразователя в горнорудной промышленности.

Со дня своего основания компания Данфосс получила признание в качестве разработчика надежных преобразователей частоты на базе новейших технологий для применения во всех областях промышленности. Сегодня в 70 стран мира поставляется ее продукция, в том числе преобразователи частоты. Югов-Проект, как официальный дистрибьютор Данфосс, реализует данные устройства, отличающиеся между собой по строению, механизму действия и способу контроля.

Принцип роботы, устройство и особенности

VACON 20 Cold Plate по своим возможностям и техническим характеристикам позволяет осуществлять эффективное частотное регулирование электроприводов различных механизмов. Он является усовершенствованной версией VACON 20. Особенностью устройства считается возможность выбора вида охлаждения:

воздушное за счет охлаждающих пластин радиатора;

жидкостное с замкнутым либо разомкнутым контуром охлаждения.

Интенсивное охлаждение позволяет преобразователю эффективно функционировать в неблагоприятных условиях, особенно при нагревающем микроклимате (до +70°С). Благодаря небольшим габаритам прибор можно монтировать в условиях дефицита пространства без потери точности из-за перегрева плат.

Еще одной особенностью инвертора является построение по принципу модульности программного и аппаратного обеспечения. VACON 20 Cold Plate состоит из двух отдельных модулей – силового и управления. В силовом модуле находятся:

сборки выпрямительных диодов;

IGBT-ключи с цепями управления;

система охлаждения;

конденсаторы постоянного звена;

сетевой дроссель;

тормозной прерыватель;

тормозной резистор.

Модуль управления включает плату контроллера с микропроцессором, флэш-памятью и отвечает за формирование алгоритмов управления силовой частью преобразователя. Здесь же имеются пять слотов, в которые могут устанавливаться различные платы расширения (платы сетевых протоколов, платы цифровых и аналоговых входов-выходов, платы цифровых датчиков скорости и др.), которые могут поставляться дополнительно.

Высокая модульность позволяет легко адаптировать преобразователь частоты к требованиям заказчика, а также быстро проводить диагностику и ремонт отказавших блоков.

Область применения

Благодаря расширенным возможностям модулей управления частотник VACON 20 Cold Plate используется с механизмами, которые требуют высокой точности крутящего момента:

кранами;

лифтами;

намоточным оборудованием;

бумагоделательным оборудованием;

конвейерами;

транспортерами.

В горнорудной промышленности насчитывается огромное количество электроприводов, которые могут регулироваться с помощью преобразователя частоты. Такие приборы необходимы на шахтном и карьерном водоотливах. Они позволяют не только исключить гидроудары в гидравлической сети, ударные механические перегрузки двигателя и насоса в момент пуска и тем самым увеличить их моторесурс, но и оптимизировать работу водоотлива в целом, значительно сократив при этом потребление электроэнергии.