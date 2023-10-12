Как работает инвертор напряжения VACON 20 Cold Plate и в какой области применяется?

Особенности преобразователя частоты VACON 20 Cold Plate: виды охлаждения, монтаж, устройство, преимущества. Комбинация с крутящими моментами и применения частотного преобразователя в горнорудной промышленности.
Со дня своего основания компания Данфосс получила признание в качестве разработчика надежных преобразователей частоты на базе новейших технологий для применения во всех областях промышленности. Сегодня в 70 стран мира поставляется ее продукция, в том числе преобразователи частоты. Югов-Проект, как официальный дистрибьютор Данфосс, реализует данные устройства, отличающиеся между собой по строению, механизму действия и способу контроля.
Принцип роботы, устройство и особенности
VACON 20 Cold Plate по своим возможностям и техническим характеристикам позволяет осуществлять эффективное частотное регулирование электроприводов различных механизмов. Он является усовершенствованной версией VACON 20. Особенностью устройства считается возможность выбора вида охлаждения:
- воздушное за счет охлаждающих пластин радиатора;
- жидкостное с замкнутым либо разомкнутым контуром охлаждения.
Интенсивное охлаждение позволяет преобразователю эффективно функционировать в неблагоприятных условиях, особенно при нагревающем микроклимате (до +70°С). Благодаря небольшим габаритам прибор можно монтировать в условиях дефицита пространства без потери точности из-за перегрева плат.
Еще одной особенностью инвертора является построение по принципу модульности программного и аппаратного обеспечения. VACON 20 Cold Plate состоит из двух отдельных модулей – силового и управления. В силовом модуле находятся:
- сборки выпрямительных диодов;
- IGBT-ключи с цепями управления;
- система охлаждения;
- конденсаторы постоянного звена;
- сетевой дроссель;
- тормозной прерыватель;
- тормозной резистор.
Модуль управления включает плату контроллера с микропроцессором, флэш-памятью и отвечает за формирование алгоритмов управления силовой частью преобразователя. Здесь же имеются пять слотов, в которые могут устанавливаться различные платы расширения (платы сетевых протоколов, платы цифровых и аналоговых входов-выходов, платы цифровых датчиков скорости и др.), которые могут поставляться дополнительно.
Высокая модульность позволяет легко адаптировать преобразователь частоты к требованиям заказчика, а также быстро проводить диагностику и ремонт отказавших блоков.
Область применения
Благодаря расширенным возможностям модулей управления частотник VACON 20 Cold Plate используется с механизмами, которые требуют высокой точности крутящего момента:
- кранами;
- лифтами;
- намоточным оборудованием;
- бумагоделательным оборудованием;
- конвейерами;
- транспортерами.
В горнорудной промышленности насчитывается огромное количество электроприводов, которые могут регулироваться с помощью преобразователя частоты. Такие приборы необходимы на шахтном и карьерном водоотливах. Они позволяют не только исключить гидроудары в гидравлической сети, ударные механические перегрузки двигателя и насоса в момент пуска и тем самым увеличить их моторесурс, но и оптимизировать работу водоотлива в целом, значительно сократив при этом потребление электроэнергии.
Як працює інвертор напруги VACON 20 Cold Plate і в якій галузі застосовується?