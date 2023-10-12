Як працює інвертор напруги VACON 20 Cold Plate і в якій галузі застосовується?

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Особливості перетворювача частоти VACON 20 Cold Plate: види охолодження, монтаж, пристрій, переваги. Комбінація з крутними моментами та застосування частотного перетворювача у гірничорудній промисловості.

З дня свого заснування компанія Данфосс отримала визнання розробником надійних перетворювачів частоти на базі новітніх технологій для застосування у всіх галузях промисловості. Сьогодні до 70 країн світу постачається її продукція, зокрема перетворювачі частоти. Югов-Проект, як офіційний дистриб’ютор Данфосс, реалізує дані пристрої, що відрізняються між собою за будовою, механізмом дії та способом контролю.

Принцип роботи, пристрій та особливості

VACON 20 Cold Plate за своїми можливостями та технічними характеристиками дозволяє здійснювати ефективне частотне регулювання електроприводів різних механізмів. Він є вдосконаленою версією VACON 20. Особливістю пристрою є можливість вибору виду охолодження:

повітряне за рахунок охолодних пластин радіатора;

рідинне із замкнутим або розімкненим контуром охолодження.

Інтенсивне охолодження дозволяє перетворювачу ефективно функціонувати в несприятливих умовах, особливо при мікрокліматі, що нагріває (до +70°С). Завдяки невеликим габаритам пристрій можна монтувати в умовах дефіциту простору без втрати точності через перегрівання плат.

Ще однією особливістю інвертора є побудова за принципом модульності програмного та апаратного забезпечення. VACON 20 Cold Plate складається з двох окремих модулів – силового та керування. У силовому модулі знаходяться:

складання випрямних діодів;

IGBT-ключі з ланцюгами керування;

система охолодження;

конденсатори постійної ланки;

мережевий дросель;

гальмівний переривник;

гальмівний резистор.

Модуль управління включає плату контролера з мікропроцесором, флеш-пам’яттю та відповідає за формування алгоритмів управління силовою частиною перетворювача. Тут є п’ять слотів, які можуть встановлюватися різні плати розширення (плати мережевих протоколів, плати цифрових і аналогових входів-виходів, плати цифрових датчиків швидкості та інших.), які можуть поставлятися додатково.

Висока модульність дозволяє легко адаптувати перетворювач частоти до вимог замовника, а також швидко проводити діагностику та ремонт блоків, що відмовили.

Галузь застосування

Завдяки розширеним можливостям модулів управління частотник VACON 20 Cold Plate використовується з механізмами, які вимагають високої точності моменту, що крутить:

кранами;

ліфтами;

намотувальним обладнанням;

папероробним обладнанням;

конвеєрами;

транспортерами.

У гірничорудній промисловості налічується дуже багато електроприводів, які можуть регулюватися з допомогою перетворювача частоти. Такі прилади необхідні на шахтному та кар’єрному водовідливах. Вони дозволяють не тільки виключити гідроудари в гідравлічній мережі, ударні механічні навантаження двигуна і насоса в момент пуску і тим самим збільшити їх моторесурс, а й оптимізувати роботу водовідливу в цілому значно скоротивши при цьому споживання електроенергії.