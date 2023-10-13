До уваги роботодавців: коригуємо заяви-розрахунки правильно!

Щоб отримати фінансування “лікарняних” (для виплати у подальшому працівнику) роботодавець має подати до Пенсійного фонду України заяву-розрахунок з інформацією про нараховані застрахованій особі кошти. Але після того, як заяві-розрахунку страхувальника, яка подана в особистому кабінеті через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, надано статус “Оплачено”, може з’явитись необхідність коригування заяви-розрахунку, тобто внесення до неї даних на збільшення або зменшення сум. Як сформувати та подати коригуючу заяву-розрахунок у кабінеті страхувальника на вебпорталі Пенсійного фонду України?

Варіанти коригування

Зміна суми: “Коригування збільшення” ‒ це отримання додаткового фінансування (дозамовлення) або “Коригування зменшення” ‒ повернення вже отриманих сум.

Зміна інших параметнрів (не суми): “Коригування інших параметрів” ‒ виправлення інформації про застраховану особу, зміна кількості страхового стажу, зазначення пільги ліквідаторам аварії на ЧАЕС, реквізити “лікарняного”, причину непрацездатності (для паперових листків непрацездатності) тощо.

Де сформувати коригуючу заяву-розрахунок?

Усі коригування відбуваються на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) шляхом створення нової заяви-розрахунку з ознакою “коригуюча”.

Алгоритм створення коригуючої заяви-розрахунку:

При створенні коригуючих заяв-розрахунків страхувальнику потрібно підкріпити скановану копію листа, створеного в довільній формі, з детальним описом причини виникнення помилки. У листі вказати прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний код застрахованої особи, номер та період листка непрацездатності, за яким проводиться коригування, номер та дату заяви-розрахунку, яка коригується. Якщо тип коригування заяви-розрахунку “Коригування збільшення”, то підкріплюється сканований лист з поясненням, якщо “Коригування зменшення” ‒ підкріплюється сканований лист з поясненням та сканована копія платіжного доручення про повернення коштів до Пенсійного фонду України.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області