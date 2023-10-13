26 жовтня в Обласній Філармонії відбудеться виступ Юрія Великого –
найкращого українського коміка-пародиста. Його гострий гумор став
потужною зброєю в антиросійській пропаганді. З березня 2022 року артист
взяв участь у понад 200 благодійних концертах для військових та
волонтерів. З початку 2023 року у великому благодійному турі з сольною
програмою “ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ” артист виступив вже у 12 містах
України, під час яких було зібрано 370 000 грн. На зібрані кошти були
придбані дрони, які так потрібні нашим захисникам, та передані в
підрозділ аеророзвідки 135 батальйону та підрозділ аеророзвідки Г.Р.І.М
57 бригади.
Юрій Великий – гуморист, пародист, людина-емоція, буря, просто
божевілля. Його пародії набирають мільйони переглядів та розлітаються на
цитати й підтримують українців у найважчі часи. На сьогодні кількість
його підписників перевищила 1 000 000. Перша пародія –на Лукашенка –була
записана в бомбосховищі через 4 дні після початку повномасштабного
вторгнення – 28 лютого. І понеслося – Путін, Соловйов, Кива, Кадиров,
Пригожин, українські політики та військові – від президента Зеленського
до Буданова.
Чого ж варто чекати на концерті?Ви гарантовано отримаєте багаж влучного
сарказму й гумору у концертній програмі «Душевно, по-домашньому».
Крилата фраза переляканих росіян, які втікали з окупованого Криму під
час бавовни, стала приводом для стьобу. А от для Юрія – окремим
тематичним івентом. Програма вже доповнилась новими пародіями, і може у
цю мить він придумав ще один жарт. Бо приводів, погодьтесь, вдосталь. А
з почуттям гумору в українців завжди було відмінно. Приходьте зарядитись
гарним настроєм!
Більше – від самого Юрія Великого: «Такі концерти направлені на
створення позитивних емоцій у глядачів, тому що гумор в наш час дуже
потрібен для підтримки бойового духу і покращення настрою. Ми зібрали
найкращу програму за останній рік, тому я впевнений, що очікування
глядачів виправдаються на 100%.
На концерті глядачі зможуть побачити більше десятка пародій, серед яких
будуть як улюблені українські діячі, так і відомі представники країни
агресора. Думаю, обов’язково з’являться й нові персонажі. Хто це буде?
Нехай поки залишиться маленькою інтригою.
У тих містах, де вже пройшла частина концертів, нас дуже тепло
зустрічали глядачі, які змогли отримати не тільки задоволення від
концерту, але й взяти участь у благодійних аукціонах та задонатити на
допомогу нашим захисникам. І наш обов’язок – підтримувати тих, хто щодня
стоїть на захисті нашої країни».
*3 ПРИЧИНИ ПІТИ НА КОНЦЕРТ ЮРІЯ ВЕЛИКОГО:***
1. Неперевершений пародист, якого любить вся країна.
2. Потужний заряд гарного настрою та життєвого позитиву.
3. Можна не тільки гарно провести час, та й взяти участь у допомозі ЗСУ.
ЩО: Концерт Юрія Великого з програмою “ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ”!
ДЕ: Кіровоградська обласна Філармонія
КОЛИ: 26 жовтня 2023 початок о 18:-00
«ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ»!