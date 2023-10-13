26 жовтня в Обласній Філармонії відбудеться виступ Юрія Великого –

найкращого українського коміка-пародиста. Його гострий гумор став

потужною зброєю в антиросійській пропаганді. З березня 2022 року артист

взяв участь у понад 200 благодійних концертах для військових та

волонтерів. З початку 2023 року у великому благодійному турі з сольною

програмою “ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ” артист виступив вже у 12 містах

України, під час яких було зібрано 370 000 грн. На зібрані кошти були

придбані дрони, які так потрібні нашим захисникам, та передані в

підрозділ аеророзвідки 135 батальйону та підрозділ аеророзвідки Г.Р.І.М

57 бригади.

Юрій Великий – гуморист, пародист, людина-емоція, буря, просто

божевілля. Його пародії набирають мільйони переглядів та розлітаються на

цитати й підтримують українців у найважчі часи. На сьогодні кількість

його підписників перевищила 1 000 000. Перша пародія –на Лукашенка –була

записана в бомбосховищі через 4 дні після початку повномасштабного

вторгнення – 28 лютого. І понеслося – Путін, Соловйов, Кива, Кадиров,

Пригожин, українські політики та військові – від президента Зеленського

до Буданова.

Чого ж варто чекати на концерті?Ви гарантовано отримаєте багаж влучного

сарказму й гумору у концертній програмі «Душевно, по-домашньому».

Крилата фраза переляканих росіян, які втікали з окупованого Криму під

час бавовни, стала приводом для стьобу. А от для Юрія – окремим

тематичним івентом. Програма вже доповнилась новими пародіями, і може у

цю мить він придумав ще один жарт. Бо приводів, погодьтесь, вдосталь. А

з почуттям гумору в українців завжди було відмінно. Приходьте зарядитись

гарним настроєм!

Більше – від самого Юрія Великого: «Такі концерти направлені на

створення позитивних емоцій у глядачів, тому що гумор в наш час дуже

потрібен для підтримки бойового духу і покращення настрою. Ми зібрали

найкращу програму за останній рік, тому я впевнений, що очікування

глядачів виправдаються на 100%.

На концерті глядачі зможуть побачити більше десятка пародій, серед яких

будуть як улюблені українські діячі, так і відомі представники країни

агресора. Думаю, обов’язково з’являться й нові персонажі. Хто це буде?

Нехай поки залишиться маленькою інтригою.

У тих містах, де вже пройшла частина концертів, нас дуже тепло

зустрічали глядачі, які змогли отримати не тільки задоволення від

концерту, але й взяти участь у благодійних аукціонах та задонатити на

допомогу нашим захисникам. І наш обов’язок – підтримувати тих, хто щодня

стоїть на захисті нашої країни».

*3 ПРИЧИНИ ПІТИ НА КОНЦЕРТ ЮРІЯ ВЕЛИКОГО:***

1. Неперевершений пародист, якого любить вся країна.

2. Потужний заряд гарного настрою та життєвого позитиву.

3. Можна не тільки гарно провести час, та й взяти участь у допомозі ЗСУ.

ЩО: Концерт Юрія Великого з програмою “ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ”!

ДЕ: Кіровоградська обласна Філармонія

КОЛИ: 26 жовтня 2023 початок о 18:-00

КВИТКИ: https://bit.ly/Velykyi_Kropivn ytskyi