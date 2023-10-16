Апокаліпсис сьогодні

Не можна домовлятися про мир із тими, хто прийшов тебе вбивати.

Голда Меїр

Колись, років через 50 чи 70, історики відчайдушно сперечатимуться щодо дати початку Третьої світової війни. Ну і нехай – головне, щоб було кому сперечатися…

Нещодавно листувався із колегою, який воює під Бахмутом. Він там тільки-но перечитав «На Західному фронті без змін» Ремарка й дивується, як багато спільного в окопних війнах – Першій світовій та нинішній, російсько-українській. Не беруся судити, йому з окопу видніше. Зазвичай ті, хто пише і приїжджає звідти, з «передка», не дуже балакучі – багато про що доводиться здогадуватися чи додумувати самому.

Та вже пора б нам усім, крім малих дітей, перестати себе обманювати: живемо в епоху не спорадичних воєнних конфліктів, а Третьої світової, яка розгортається. Гібридної, не гібридної – немає принципового значення. Вже сформувалися дві супротивні коаліції, які прямо чи опосередковано беруть участь у бойових діях. Прикметою цієї війни, втім, як і попередньої, стала безглузда й безмежна жорстокість до мирного населення сторони, яка захищається.

Наші Бучу та Маріуполь вже знають у всьому світі, тепер до них додалися ізраїльські Кфар-Аза та Беері.

У невеликому поселенні Кфар-Аза за два кілометри від Сектору Газа 10 жовтня виявлено понад 100 вбитих людей. Загалом у Кфар-Азі від рук терористів загинуло близько 40 дітей, зокрема немовлят, деяких обезголовлено.

Таку ж різанину терористи влаштували в кібуці Беері: там теж знайдено більше сотні вбитих – дорослих і дітей.

На контрасті з цими жахливими повідомленнями можна було б процитувати путіна, але сенсу в цьому нема жодного: що нового, окрім цинічної брехні, може сказати вбивця українських дітей? А ось слова іншого воєнного злочинця, верховного лідера Ірану навести варто. Аятолла Хаменеї заявив, що влада Ірану «цілує руки тим, хто спланував напад на сіоністський режим».

Нема сумнівів, що Ізраїль дуже швидко розбереться в усіх подробицях: як і чому терористична атака стала повною несподіванкою для ЦАХАЛу? У цьому Ізраїль дуже відрізняється від України. Не ризикну навіть робити прогнози, як розгортатимуться бойові дії в Газі та яке з терористичних формувань підтримає ХАМАС. Час покаже, хто підливає у вогонь нафту.

Одне можу сказати точно: Україна швидко та гідно відреагувала на трагічні події на Близькому Сході. Так, нам нічим допомогти Ізраїлю – ні матеріальних, ні людських ресурсів у нас немає. Ми навіть не можемо, як Ізраїль одразу після 24 лютого, першими відправити та розгорнути там мобільний госпіталь. Але підтримка всередині України та потужний виступ у міжнародних організаціях – теж багато вартує. І нехай це не по-європейськи – там заведено «висловлювати занепокоєння», наша країна має право на точність і категоричність оцінок.

Тепер із росії (але не тільки) пішов потік публікацій, де докладно і «переконливо» викладаються завдання ХАМАСу, зміщуються акценти з методів терористів на проблеми населення Гази. Усе це – «димова завіса», вона також є елементом Третьої світової. За нею по всьому світу підуть нові спалахи насильства, нові воєнні конфлікти, за якими війна в Україні неминуче відійде на другий план і стане виключно нашою проблемою.

Стратегія Третьої світової – ланцюг локальних конфліктів, які перекривають один одного. Їх замовники і спонсори будуть ті ж самі, що в нападах на Україну та Ізраїль. Де рвоне завтра? Можливо, в Азії – Північна та Південна Корея, Тайвань і Китай. А можливо, в Європі чи Латинській Америці. Втім, потенційних «гарячих точок» набагато більше, ніж ми з вами припускаємо. У такій безперервній «ланцюговій реакції» можна «сховати» будь-що, навіть застосування ядерної чи хімічної зброї.

…У цій колонці нема й не може бути відповіді на одне з найскладніших запитань: як таке можливе у ХХІ столітті людської цивілізації? Не знаю. Можу тільки навести цитату з фільму Френсіса Форда Копполи «Апокаліпсис сьогодні»:

– Коли ти вбиваєш, щось відчуваєш при цьому?

– Так. Відчуваю.

– Що?

– Віддачу.

– ?..

– Відчуваю віддачу від рушниці.