До «Спокуси» від «Ой-йой-йой!»

Днями в обласному музеї мистецтв відкрилася виставка живописних робіт Всеукраїнського творчого об’єднання «Спокуса». В експозиції представлено двадцять шість картин. Втілений в образах, це особистий погляд на сучасність від імені двадцяти двох художників різних шкіл.

Як сказав на відкритті виставки керівник цього об’єднання, наш земляк, а нині миколаївець Олександр Ус, воно веде свою історію з 1994 року. Наступного у київському Будинку художника НСХУ відкрилася виставка з красномовною назвою «Ой-йой-йой».

Чому «Спокуса», звідки така назва? «В ті часи, – пояснив Олександр Олександрович, – художники зі Спілки вмить стали нікому не потрібні. Так склалося мабуть не тільки з художниками, але й з іншими творчими об’єднаннями. З часом журналісти підмітили, що у цьому слові є моє прізвище. Але це ніяк не пов’язане з моїм прізвищем. Спочатку у Чебикіна в майстерні ми придумали «Искушение». Рік з цим ходили. А воно не лягає ніяк. Через рік ми з’їхались у цю ж майстерню і я запропонував «Спокусу». Усім сподобалось».

Як визначають мистецтвознавці, спокуса в мистецтві – і рушій, і природа творчості, і тема в морально-етичній площині, і безліч шукань в полі естетичному.

Презентуючи виставку, Олександр Ус пояснив, чому так пізно вона потрапила у Кропивницький: «Не було дороги. І я весь час думав, поки сюди доїдемо, то я одні рами привезу. Мені давно хотілось приїхати. І ось тепер я привіз дві виставки. Одна – моя – у бібліотеці Чижевського, а друга ось». Як виявилось, пан Олександр не лише меценат і колекціонер, але й відомий фотохудожник. Згадана виставка його фоторобіт «Створи свою легенду» експонуватиметься ще кілька тижнів.

Нагадаємо, Олександр Ус народився в селі Красносілля Олександрійського району. Вже з дитинства тягнувся до прекрасного. Його батько гарно малював, та у хлопця з цим не складалося. Тож згодом він обрав інший спосіб, щоб зафіксувати красу навколишнього світу. І вже 45 років займається фотомистецтвом. Багато чому навчили його і друзі-художники – академіки та народні художники.

В експозиції виставки музею мистецтв представлені пейзажі, марини, акварель, графіка. Усі роботи виконані на високому професійному рівні. Але особисто мені припали до душі такі: «Вечір» Миколи Бережного, «Друзі актори» Миколи Прокопенка, «Жінка з котом» Юрія Гуменного, «Вітер» Андрія Чебикіна, «Буде дощ» Марії Тертичної та «Срібний янгол» Дмитра Болякова.

За роки свого існування ТО «Спокуса» об’єднало понад 500 кращих українських та закордонних художників, провівши 55 виставок, а також чимало всеукраїнських і міжнародних планерів і симпозіумів в різних куточках України, Туреччини, Грузії, інших країнах. Творче об’єднання має потужний Інтернет-портал, який допомагає багатьом реалізувати свою мрію – стати помітним явищем в мистецькому середовищі. В подальших планах – видання каталогу «Спокуса – вибране», який буде акумулювати в собі кращі твори митців різних регіонів України за останні 30 років та представляти зріз сучасного українського мистецтва. Наступний крок – створення Всеукраїнського центру пленерного живопису та графіки в Миколаївській області, музею сучасного мистецтва на кшталт музею Swarovski в Австрії, відкриття постійно діючих експозицій «Спокуси» в художніх музеях України. Про це розповіли працівники музею Олег Юрченко та Леся Нестройна-Шевченко.

Роман Любарський.