«Льотка» знову не філія?

Як трясе літак, коли він потрапляє в зону турбулентності, вкотре струснуло кропивницьку льотну академію. Це пов’язано з черговою реорганізацією закладу.

З 2011 року академія перебувала в складі столичного Національного авіаційного університету. Тепер цей університет розділять на два окремих заклади освіти: академію у Кропивницькому й інститут у Києві.

Клопотання про відокремлення закладу від НАУ подав трудовий колектив льотної академії, який переконаний, що це дозволить, зокрема, брати участь у грантових програмах та укладати прямі договори із закордонними партнерами.

Рішення про реорганізацію НАУ, філією якого деякий час була льотна академія у Кропивницькому, запропонувало Міністерство освіти й науки. Кабмін підтримав ідею реорганізації.

У рішенні МОН, зокрема, зазначається: «Останні декілька років Національний авіаційний університет як заклад вищої освіти поступово втрачає ефективність. З 2020 до 2022 року в університеті було проведено 54 акредитації освітніх програм, третина з яких отримала умовну акредитацію, а одній освітній програмі було повністю відмовлено в акредитації. Крім того, до МОН надходили численні скарги представників студентського самоврядування НАУ, зокрема про незаконне відрахування студентів і скандали щодо протизаконного відчуження земель університету під багатоповерхове будівництво».

Тож процес реорганізації розпочато. По закінченні будуть функціонувати два заклади вищої освіти: держ­університет «Київський авіаційний інститут» та Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

«Новоутворені заклади мають стати провідними центрами розвитку авіаційної обороноздатності України, що відповідатимуть за розроблення військових інновацій у галузі MilitaryTech, зокрема безпілотників, а також підтримку воєнної промисловості», – йдеться у рішенні.

Урядовці обіцяють, що реорганізація закладу не вплине на умови праці й зарплати викладачів, проте призведе до оновлення складу керівництва університету та внутрішніх управлінських процесів.

Тим часом НАУ на своєму офіційному сайті опублікував повідомлення, що заклад готує позов до суду щодо рішення уряду про реорганізацію.

Рішення Кабміну в коментарі для «УЦ» підтримав один з корифеїв «льотки» доктор технічних наук, професор Сергій Неділько. У поверненні автономного статусу льотній академії він вбачає серйозні перспективи для розвитку рідного вишу та його ефективної праці на підвищення обороноздатності країни: «Сподіваюсь, стануть у нагоді всі напрацювання нашого Технопарку Flight Citi 4.0 та проєкту “Україна – Норвегія”,у рамках якого здійснювалася перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей. Є ще цілий ряд перспективних розробок, про які писати зарано або під час війни взагалі не можна».