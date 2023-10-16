Невстановлені слідством

Нарешті прояснилося, кого саме мала на увазі обласна прокуратура, повідомляючи нещодавно, що помічника ректора одного з кропивницьких університетів підозрюють у корупційній оборудці з нерухомістю вишу. У Єдиному державному реєстрі судових рішень опубліковано документ, з якого випливає, що йдеться про Дмитра Янчука, відомого в місті спортивного функціонера.

Цей документ – ухвала Ленінського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного у кримінальному провадженні №42023120000000111, відкритому ще в червні нинішнього року. Його підрозрюють у вчиненні злочину, сформульованого в Кримінальному кодексі як «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди» (по-народному – хабар). У загальнодоступній версії ухвали не вказано прізвища фігуранта, проте названо його посаду – керівник обласного центру «Спорт для всіх». Також зазначається, що донедавна він працював помічником ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. За даними сервісу YouControl, центром «Спорт для всіх» керує Дмитро Олександрович Янчук, а заснована ця організація обласною радою. На сайті Центральноукраїнського державного університету Дмитро Янчук згадується як помічник ректора, сфера діяльності якого – благоустрій студентських гуртожитків за кошти іноземних благодійників. Є й фото оновлених інтер’єрів гуртожитків, на тлі яких – ректор Євген Соболь і його помічник Дмитро Янчук.

За версією поліції, яка веде слідство, помічник ректора домовився з представником столичного ТОВ «Стройгруп інвест» про передачу цій фірмі в неофіційну оренду приміщення площею понад 300 квадратних метрів, яке перебуває в управлінні вишу і розташоване поряд з університетським гуртожитком на Студентському бульварі. За користування цією нерухомістю ТОВ «Стройгруп інвест» начебто мало платити 50000 гривень щомісяця. З 50 тисячами помічника ректора й затримали поліцейські у липні, він нібито отримав ці гроші від представника ТОВ «Стройгруп інвест».

Та, як випливає із судової ухвали, поліція ще не з’ясувала, кому вони призначалися. У документі рефреном згадуються «невстановлені службові особи Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка», від імені яких буцімто діяв помічник ректора. Зазначається, що це вони, таємничі посадовці вишу, і вигадали, як нажитися на університетській нерухомості, та «взяли злочинну схему, яка передбачала залучення до своєї протиправної діяльності директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров`я населення “Спорт для всіх “». Тобто досудове слідство відводить Дмитру Янчуку другорядну роль в цій історії.

Той категорично відкидає висунуту йому підозру. Мовляв, не винуватий. Розповів у суді, що займається волонтерством, має багато нагород і вже не допомагає ректору ЦДУ – звільнився звідти. Пообіцяв приходити до слідчого за першим покликом. Врахувавши реальні заслуги Дмитра Янчука перед суспільством, а також опікунство над дитиною, суд не став відправляти його в ізолятор, а обмежився домашнім арештом. Цей запобіжний захід діятиме до 18 листопада.

Віктор Іваненко, «УЦ».