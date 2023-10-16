Цитата тижня

Сергій Кузьменко, міський голова Олександрії:

– На минулому тижні Благодійний фонд «Турбота» передав 500 тисяч гривень на ЗСУ. Ці кошти пішли на придбання необхідної техніки. Останнім часом ми купили кілька дронів, ремонтували та купували автомобілі.

Міський бюджет також продовжує підтримку наших захисників. Уже готуємо на наступну сесію новий пакет допомоги. Плануємо підтримати декілька військових частин, у яких служать олександрійці. Ми в постійному контакті з командирами, знаємо потребу й реагуємо.