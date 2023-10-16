Вулиці українського відродження

Олександрійська міська рада повідомила про проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць і провулків. Триватимуть вони місяць, включно до 9 листопада.

Подати свою пропозицію можна двома шляхами:

– через електронні консультації: заповнення гугл-форми за посиланням https://cutt.ly/pwm1AnW1

– через подання письмових пропозицій (зауважень) до відділу внутрішньої політики міської ради (м. Олександрія, просп. Соборний, 59, каб. 412) чи на поштову адресу: м. Олександрія, просп. Соборний, 59.

Пропозиції жителів Олександрійської громади, охочих долучитися до громадського обговорення, з обґрунтуванням, подаються із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та адреси особи, яка їх подає, номера контактного телефону.

Юридичні особи подають пропозиції у письмовій чи електронній формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не приймаються та не розглядаються.

Олександрійська міська рада протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій узагальнює їх та готує звіт. Пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення громадського обговорення, оприлюднюються на сайті міської ради.

Отримані пропозиції будуть обговорені на засіданні міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення.

Що пропонує комісія для обговорення:

– вул. 2-го Українського фронту перейменувати на вул. Українського Відродження;

– вул. 40 років Перемоги – на вул. педагога Іллі Шевченка;

– вул. 70 років Перемоги – на вул. режисера Леся Курбаса;

– вул. Багратіона – на вул. гетьмана Дмитра Вишневецького;

– вул. Ватутіна – на вул. Криничну;

– вул. Говорова – на вул. Героїв Крут;

– вул. Зої Космодем’янської – на вул. Українських патріотів;

– вул. Лейтенанта Шмідта – на вул. письменника Миколи Хвильового;

– вул. Лізи Чайкіної – на вул. поетеси Олени Теліги;

– вул. Любові Шевцової – на вул. українського військового діяча Юрія Тютюнника;

– вул. Малиновського – на вул. гетьмана Івана Виговського;

– вул. Маршала Рибалка – на вул. Барвінкову;

– вул. Невського – на вул. Дачну;

– вул. Нестерова – на вул. Леоніда Бикова;

– вул. Олега Кошового​ – на вул. Павла Полуботка;

– вул. Пожарського – на вул. Героїв Небесної Сотні;

– вул. Сидоренка – на вул. Євгена Коновальця;

– вул. Тихомирова – на вул. Українських Повстанців;

– вул. Толбухіна – на вул. Марусі Чурай;

– вул. Уляни Громової – на вул. Івана Миколайчука;

– вул. Ушакова – на вул. поета Івана Багряного;

– вул. Черняховського – на вул. Січеславську;

– провул. Волховський – на провул. Івана Гонти;

– провул. Гастелло – на провулок будівельника Павла Чаговця;

– провул. Івана Кожемякіна – на провул. Гайдамацький;

– провул. Костянтина Заслонова – на провул. Василя Стуса;

– провул. Краснодонців ​– на провул. Захисників Маріуполя;

– провул. Можайського ​– на провул. Самійла Кішки;

– провул. Нахімова – на провул. художниці Марії Приймаченко;

– провул. Сергія Тюленіна – на провул. Василя Стефаника;

– провул. Челюскінців – на провул. військового діяча Петра Болбочана.