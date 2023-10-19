Правоохоронці нагадують правила безпеки, щоб уникнути шахрайства з банківськими картками

Один зі способів незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману – телефонні дзвінки під виглядом працівників банку з проханням надати інформацію, що стосується вашої картки, пропозицією прив’язати картку до іншого телефонного номера через кібератаку або переказати гроші на «безпечний рахунок».

У жодному випадку не повідомляйте конфіденційні дані: пін-коди, термін дії чи номер платіжної картки, тризначний код безпеки на зворотному боці, смс-паролі.

Припиніть розмову та зателефонуйте до банку за номером, що вказаний на звороті картки.

Запам’ятайте, з допомогою отриманої інформації, зловмисники можуть викрасти гроші з ваших рахунків.

У разі підозрілих дзвінків, повідомте про подію на лінію 102 або подайте звернення на сайті кіберполіції: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області