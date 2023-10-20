«Бабусю, how are you?». В Україні запускають безкоштовні онлайн-курси англійської для людей літнього віку

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запускає безкоштовні онлайн-курси англійської мови для людей літнього віку. Студенти віком від 60 років зможуть опанувати мову «з нуля» завдяки спеціально розробленій програмі навчання.

Усі заняття проходитимуть на базі онлайн-платформи освітньої мережі. За словами директорки Гончаренко центру Online Вікторії Захарової, люди літнього віку й до цього відвідували онлайн-курси іноземних мов, однак їм не завжди вдавалося «встигати» за молодшими «однокурсниками».

«У літньому віці люди потребують дещо іншого, спрощеного та більш повільного, темпу навчання. А тому вивчати іноземну мову за однією онлайн-партою з «онуками» для них доволі складно. Ми помітили це під час роботи і вирішили запустити окремий напрям, розробивши нову програму. Вона не менше ефективна, але точно більш комфортна для літніх людей», — ділиться керівниця центру.

У межах курсу студенти почнуть опанування мови з фундаменту — базового рівня, що включає найпростіші слова, конструкції та теми. Це дозволить майбутнім випускникам курсу відповідати на найбільш поширені запитання англійською, розповідати про себе та ставити зустрічні питання.

«Так, це самий початок шляху, але не варто його недооцінювати. Адже вся англійська мова будується саме на рівні Beginner. І вже він відкриває двері до інших рівнів мови. А тому, опанувавши «базу» наші студенти зможуть перейти до наступного етапу», — додає Вікторія Захарова.

У Гончаренко центрі також зазначили, що курс англійської для людей літнього віку передбачає багато розмовної практики. Це дозволить учасникам навчання позбутися страху комунікації з носіями мови та прискорить освітній процес.

Долучитися до онлайн-курсу можуть українці та українки віком від 60 років з будь-якого населеного пункту. Усі заняття відбуватимуться онлайн, підключитися до уроку можна буде з ноутбуків, планшетів або смартфонів. Для реєстрації на навчання достатньо заповнити коротку гугл-форму за цим посиланням.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Online, що пропонує безкоштовні уроки англійської для всіх охочих.