Подаємо заяву на зміну способу виплати пенсії у кілька кліків!

Головне управління нагадує пенсіонерам Кіровоградщини, що пенсія виплачується щомісяця через відділення АТ “Укрпошта” або через банківську установу. Спосіб виплати пенсії пенсіонер обирає самостійно. Крім того, обраний спосіб виплати пенсіонер може змінити за власним бажанням. Потрібно лише подати заяву. Як це зробити максимально просто та зручно для пенсіонерів?

Якщо пенсіонер обирає спосіб особистого подання заяви до пенсійної служби, то він має дотриматися такого порядку дій:

обрати відділ обслуговування громадян (сервісний центр), який є максимально зручний територіально;

мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

заяву про виплату пенсії або грошової допомоги (у разі обрання виплати через банк).

Аналогічну заяву можна подати дистанційно ‒ в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису, здійснивши всього декілька кроків:

Авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису, системи GOV. ID чи за допомогою сервісу Дія. Підпис. У розділі “Щодо пенсійного забезпечення” обрати підрозділ/пункт “Внесення змін до пенсійної справи”. Обрати вкладку/пункт “Заява на зміну способу виплати пенсій”, заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити скан-копії необхідних документів:

– паспорту;

– реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).

Засвідчити заяву кваліфікованим електронним підписом та надіслати до Пенсійного фонду України.

Заява про виплату пенсії або грошової допомоги може прийматися органом Пенсійного фонду України й через установу уповноваженого банку, зокрема, в електронній формі з використанням КЕПу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, одержувача та уповноваженого працівника банку.

Наталія КОПАЧ, начальник управління з питань виплати головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області