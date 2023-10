Використання “Just”, “Already” і “Yet” в англійській мові

By

У світі мови, де кожен момент має свої власні відтінки і тонкості, наявність точних слів для вираження часових відносин є важливою вимогою. Три такі слова — “just,” “already,” і “yet” — відіграють ключову роль у визначенні свіжості дій, підкресленні вже відбулих подій та визначенні невиконаних дій до певного моменту.

Коли їх варто використовувати

“Just” – це слово надає контексту ознаку свіжості, вказуючи на те, що дія тільки що трапилася.

Приклад: “I have just arrived home” – “Я тільки що прибув додому”.

Тут “just” вказує на невеликий проміжок часу між приходом і часом висловлювання речення. Зазвичай розташоване перед дієсловом чи після допоміжного дієслова.

“Already” – це слово використовується для того, щоб підкреслити, що дія вже відбулася до певного моменту у минулому чи до очікуваної дати.

Приклад: “She has already completed the assignment” – “Вона вже виконала завдання”.

Тут “already” показує, що завдання виконане до моменту висловлення. Зазвичай розташоване між допоміжним та основним дієсловом.

“Yet”- це слово вказує на те, що дія не відбулася до моменту в майбутньому або до певного очікуваного часу.

Приклад: “I haven’t finished reading the book yet” – “Я ще не закінчив читати книгу”.

Тут “yet” вказує на не виконану дію до моменту висловлення. Зазвичай використовується в запитаннях та запереченнях.

Зазначаючи часові відносини, ці слова допомагають створювати чіткі та точні висловлювання, надаючи мовленню більшу деталізацію та виразність. Освоєння їх використання дозволяє точніше та більш ефективно висловлювати часові аспекти в англійській мові.

