Без канікул

Майже всі загальноосвітні заклади Кропивницького не перериватимуть навчання осінніми канікулами. А Олександрія дасть дітям відпочити.

– Структура навчального року передбачає шкільні канікули загальною тривалістю не менше 30 днів. Керівники закладів освіти самостійно приймають рішення, коли йти на канікули, – повідомила начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко. – Проаналізувавши ситуацію в державі й у нашому місті, більшість адміністрацій і колективів шкіл вирішили продовжити навчання восени, поки для цього є умови. Лише два навчальні заклади вирішили йти на осінні канікули – «Фортечна гімназія» і гімназія «Перспектива». У ліцеї «Муніципальний колегіум» на канікули підуть лише першокласники.

За словами посадовиці, п’ять днів осінніх канікул додадуть до зимових. Утім структуру навчального року можуть змінювати залежно від безпекової ситуації, наявності електропостачання, інших умов. Про ці зміни обов’язково попереджуватимуть батьків.

У школах Олександрії канікули розпочнуться 30 жoвтня й триватимуть два тижні, дo 12 листoпада включнo. Дитячі садoчки та заклади пoзашкільнoї oсвіти у цей періoд працюватимуть у звичайнoму режимі.

Звісно, дітям хочеться відпочити, особливо, коли цьому сприяє погода. Але досвід показує, що навчальний процес може бути перерваний у будь-який момент через непередбачувані події, пов’язані з воєнним станом.