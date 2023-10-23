«Бо з малих справ складаються великі…»

У Кропивницькому відкрилося представництво благодійної організації «Фундація допомоги захисникам України Lesia UA», заснованої лучанкою Лесею Рудь.

– Божою волею і за рішенням керівництва організації я став керівником регіонального представництва, – каже священник Сергій Чудинович, який очолює Свято-Покровську громаду ПЦУ, зареєстровану в Херсоні. Частина громади, рятуючись від війни, евакуювалася в Кропивницький і мешкає тут нині. Віднедавна парафіяни збираються на вулиці Героїв-рятувальників 13-г (колишня вулиця Волкова, колишнє приміщення заводу «Друкмаш»). Там же діє й представництво Lesia UA.

Сергій Чудинович розповів про напрями роботи фундації. Перший, пріоритетний, – допомога Збройним силам (технікою, обладнанням, медикаментами). Другий – підтримка дітей (проведення розважальних та спортивних заходів, гуманітарка – одяг, взуття). Третій – допомога вимушеним переселенцям. Четвертий – співпраця з комунальними закладами соціальної сфери.

За словами Чудиновича, основний принцип діяльності Lesia UA – допомога з рук в руки. Завдання регіональних представництв фундації – моніторити ситуації на місцях, зустрічатися з місцевими жителями, з представниками організацій, приймати замовлення від військових частин, закладів, громадян. Цим займається і кропивницьке представництво. А ще там частують кавою, запрошують до спілкування із священником, з парафіянами.

Сергію Чудиновичу не подобається, коли благодійну допомогу називають безкоштовною.

– Усе коштує грошей. Нічого безплатного немає. Держава допомагає з податків, сплачених громадянами. Благодійні організації – з-пожертв. Усе це – праця людей. І почуття вдячності – важливе. Маємо дякувати Богові. А в Бога немає інших рук, як наші – ваші, мої. Основне джерело благодійності нашої організації – пожертви. Проводяться аукціони тощо. Є і серйозні менеценати. Наприклад, Сергій Григорович, засновник компанії GSC Game World, яка розробляє комп’ютерні ігри, найвідоміші з них – серії «Козаки» та S.T.A.L.K.E.R. Під час війни він пожертвував 17 мільйонів доларів. Але якщо ви прийдете до нас випити кави і пожертвуєте п’ять гривень, велика вам подяка, бо з малих справ складаються великі.