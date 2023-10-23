Екскаватор для ЗСУ, ремонт для ВПО і допомога Херсонщині

Підтримка наших захисників має сьогодні надважливе значення для кожного з нас. Адже коли армія має міцний і надійний тил, вона здолає будь-якого агресора. Спільними зусиллями ми повинні наближати перемогу.

Враховуючи те, що захисники України потребують техніки, яка швидко справлятиметься з копанням траншей та бліндажів, сільським головою та депутатами Кетрисанівської сільської ради було ініційовано збір коштів на придбання екскаватора. До спільної справи долучилася благодійна організація «Благодійний фонд “Ради землекористувачів, підприємців та благодійників Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області”».

Завдяки благодійному фонду декілька місяців тому було придбано колісний екскаватор БОРЕКС-2201, на суму 425500,00 гривень. Після тривалого оформлення документів разом з комунальним підприємством «Кетрисанівське» Кетрисанівської сільської ради представниками Кетрисанівської сільської ради було передано цей екскаватор військовим. Відомо, що він поїде на Харківський напрямок допомагати нашим захисникам, щоб позбавити їх тяжкої фізичної праці. Адже вони щодня й щоночі борються за майбутнє України. Ціною власних життів по сантиметру відвойовують рідну землю. А наш обов’язок – допомагати їм у цьому й забезпечувати необхідним.

Кетрисанівська сільська рада пишається тим, що з початку повномасштабної війни з російським агресором стала в лави тих, хто допомагає нашій армії.

Протягом цих тяжких місяців, не привертаючи особливої уваги, сільгоспвиробниками громади було передано на передову десятки вантажних автомобілів, позашляховиків, мікроавтобусів, бронежилетів, тепловізорів, акумуляторів, генераторів та іншої амуніції. Автомобільна техніка на передовій кожного дня зазнає значних пошкоджень. Військові повертають цю техніку до громади для ремонту та відновлення. Лише нещодавно було полагоджено вантажівку на 150000,0 гривень.

Сільський голова громади Вік­тор Поліщук та депутати сільської ради постійно на зв’язку з військовими із різних підрозділів, щоб оперативно реагувати на їхні потреби.

У 2023 році на Кіровоградщині формувалися з нуля декілька бригад Збройних сил України. Для їх функціонування потрібно було все: від лома та лопати – до генераторів та зарядних станцій, вантажних автомобілів. Кетрисанівська громада найактивніше прийняла участь у наданні цієї допомоги. Жителями громади не так давно було зібрано кошти на три дрони, придбано та передано їх Збройним силам України.

На останньому засіданні виконавчого комітету Кетрисанівської сільської ради, яке відбулося в кінці вересня, було виділено 527000,0 гривень до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям, які брали (беруть) безпосередньо участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії та членам сімей військовослужбовців, які пропали безвісти та загинули, захищаючи Україну. Загалом кожен отримає по 1000,0 гривень.

Кетрисанівська сільська рада активно долучилася допомагати Херсонщині після деокупації. У квітні цього року, на пленарному засіданні 18 сесії Кетрисанівської сільської ради вирішено надати Херсонській міській територіальній громаді, яка постраждала внаслідок повномасштабної агресії російської федерації 100000,0 гривень, які спрямовані на відновлення повноцінної роботи комунальних підприємств, установ, організацій, об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.

Рішенням Кетрисанівської сільської ради від 29 вересня 2023 року №3439 надано Великоолександрівській селищній територіальній громаді Бериславського району Херсонської області 50000,0 гривень на забезпечення житлом багатодітних сімей у селі Мала Олександрівка. Також у цьому селі силами Кетрисанівської громади було відремонтовано два житлові будинки (заміна даху та вікон), на що загалом витрачено 80000,0 гривень.

З метою надання спеціалізованої медичної допомоги хірургічного та терапевтичного профілю, медичної реабілітації населення та поранених осіб, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації, Кетрисанівською сільською радою спрямовано 300000,0 гривень фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня».

На 21 сесії Кетрисанівської сільської ради вирішено виділити 2800000,0 гривень для придбання цифрового рентгенапарату, який буде передано Бобринецькій лікарні для покращення можливостей діагностики. Це обладнання в 2,5 рази виділятиме менше шкідливого радіоактивного випромінювання та надасть змогу проводити рентгенологічне обстеження жителів як Бобринецької, так і Кетрисанівської громад, особливо військових, на сучасному рівні.

Не зупиняючись, Кетрисанівська сільська рада продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам. Спільно з Міжнародною гуманітарною організацією ACTED було відремонтовано приміщення комунального некомерційного підприємства «Кетрисанівський центр первинної медико-санітарної допомоги», де зараз проживають 28 переселенців з Донецької області. Із сільського бюджету на ці заходи надано 532875,0 гривень. Ремонти проводилися в декілька етапів, відремонтовано коридори, кухню та чотири кімнати. Кетрисанівська громада змогла адаптуватися до викликів, які принесла російська військова агресія. З початку повномасштабного вторгнення нам вдалося прихистити більше 1000 переселенців. Ми намагаємося забезпечити їм гідні побутові умови проживання, базові потреби та соціальні гарантії.

Ось так ми доводимо на власному прикладі, що найбільша зброя нашої нації – це єдність та небайдужість. Вкотре об’єднавшись, ми невтомно працюємо до наближення омріяного дня Перемоги!

Кетрисанівська сільська рада.