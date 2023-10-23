Грітимуться по-старому

Відключити в серпні – жовтні нинішнього року від централізованого опалення ще 124 квартири у 19 будинках планувала влада Кропивницького. І от новина: ті, хто не встиг встановити «автономку», грітимуться і в цьому сезоні теплом з комунальних котелень.

З 2017 року в Кропивницькому діє ухвалена міською радою програма оптимізації систем теплопостачання. Згідно з нею, родинам, які відмовляються від централізованого опалення на користь індивідуального, частково компенсуються витрати на встановлення «автономок». Щоправда, не всім, а тим, у яких місячний дохід на людину не перевищує двох прожиткових мінімумів. Розмір компенсації залежить від кількості кімнат у квартирі. На однокімнатну виплачують 25700 гривень, на двокімнатну – 29000 гривень, на трикімнатну – 32000 гривень, на чотирикімнатну – 35500 гривень, на п’ятикімнатну – 38800 гривень. Обов’язкова умова для отримання компенсації – відсутність заборгованості за централізоване опалення або договір про реструктуризацію боргу, укладений з підприємством-теплопостачальником. У серпні нинішнього року міська влада повідомляла, що з 2017 року програмою скористалися жителі 547 квартир у 157 будинках. У планах було допомогти з облаштуванням «автономок» до початку опалювального сезону мешканцям ще 124 квартир у 19 будинках.

Минулого тижня міська влада повідомила: житлові будинки, щодо яких прийняте рішення виконкому про від’єднання їх від централізованого опалення, але мешканці яких не встигли облаштувати у своїх квартирах системи автономного опалення, не відключатимуться від теплопостачання у опалювальному сезоні 2023 – 2024 років, не відключатимуться й заклади соціально-культурної інфраструктури, розташовані на перших поверхах будинків, які планується від’єднати від ЦО і в яких не встигли встановити автономне опалення.