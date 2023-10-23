І погода на нашому боці

Під час збору врожаїв найголовніше, звичайно, людина. Але погодні умови – неабиякий чинник. З настанням холодів відлік йде буквально на години. Нашим аграріям цьогоріч погода зарадила.

Як повідомила «УЦ» очільниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова, аграрії Кіровоградщини вже зібрали майже три мільйони тонн зернових та зернобобових культур з кукурудзою. Культури обмолочені на площі 628,7 тис. га, що становить 79% до прогнозу.

Вже завершено збирання круп’яних культур. Гречки намолочено достатньо – більше 4 тисяч тонн зерна при врожайності 15,8 ц/га. Продовжується збирання зернової кукурудзи.

Будемо з олією. Завершується збір соняшнику, який обмолочено на площі 612,7 тис. га (97%), валове виробництво становить 1390,8 тис. тонн з середньою урожайністю 22,7 ц/га.

Майже (99%) зібрана соя. Намолочено майже 173 тисячі тонн. І цукрові буряки викопано на площі, яка складає 86%). Зібрали майже 392 тонни коренеплодів. Тобто будемо й з цукром.

Аграрії, крім збору, молотять ранні зернові та зернобобові культури. Вже намолочено більше 2 мільйонів тонн зерна у початково-оприбуткованій вазі при середній урожайності 44,8 ц/га.

Звісно, свідомий господар проводить польові роботи під урожай 2024 року. За словами Валерії Фурманової, озимі зернові культури під урожай наступного року прогнозується посіяти на площі 397,4 тис. га, озимий ріпак – на площі 83,7 тис. га. Але вже посіяно озимих зернових 83% до прогнозу. Безперечно, буде 100%. Дякуємо, землероби!