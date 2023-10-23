Майже без піару

19 жовтня відбулося XVI засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради. Незважаючи на відсутність майже третини депутатського корпусу, роботу сесійної зали можна вважати досить ефективною.

Депутати Кропивницької міської ради внесли зміни до бюджету територіальної громади на 2023 рік і виділили додаткове фінансування на галузі освіти, охорони здоров’я, на ремонт укриттів підвищеного рівня захисту і на виконання програми «Безпечне місто». На що саме передбачене додаткове фінансування, доповіла начальниця фінансового управління міської ради Любов Бочкова.

– Відповідно до розпорядження начальника Кіровоградської ОВА, по управлінню освіти за рахунок субвенції додатково передбачається 2,522 мільйона гривень для закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів. Також на заклади освіти виділяється 31,37 мільйона гривень, із яких на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції, – 3,371 мільйона гривень, для забезпечення виплати заробітної плати працівникам освіти – 18 мільйонів гривень, на придбання мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти – 10 мільйонів гривень, – повідомила Любов Бочкова.

За інформацією начальниці фінуправління, по управлінню капітального будівництва з обласного бюджету виділено бюджету громади субвенцію у сумі 32,11 мільйона гривень на капітальний ремонт захисних споруд (укриттів) по вулицях Героїв-Рятувальників та Героїв України.

Депутати також виділили управлінню охорони здоров’я 1,610 мільйона гривень на реконструкцію кисневої станції КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» та збільшили видатки у сумі 2,70 мільйона гривень на придбання медичного обладнання для реконструйованого операційного блоку КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги».

Депутати збільшили обсяг фінансового ресурсу на 2,482 мільйона гривень на виконання програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків – 2,0 мільйона гривень та на виконання програми «Безпечне місто» – 482,0 тисячі гривень.

Крім того, міська рада на виконання депутатського запиту збільшила видатки на 840 тисяч гривень за зверненнями депутатів для надання одноразової адресної грошової допомоги кропивничанам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Депутати міської ради підтримали ініціативу Валентини Яремчук стосовно створення робочої групи, яка вивчатиме і напрацьовуватиме проєкт вирішення питання водопостачання селища Нового у Кропивницькому.

– У селищі Новому відбулися громадські слухання з питання приєднання водопровідних мереж селища Нового до водогону «Дніпро-Кіровоград», учасники якого за результатами обговорення визначили створення робочої групи з дослідження питання забезпечення водою мікрорайону одним із пунктів ухвали, – зазначив секретар міської ради Олег Колюка. – Відповідно до Положення про громадські слухання у Кропивницькому, пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, направлені головному управлінню житлово-комунального господарства, відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського округу, ОКВП «Дніпро-Кіровоград», депутатам територіального виборчого округу для розгляду в межах повноважень.

До складу робочої групи мають увійти фахівці водопостачального підприємства, спеціалісти профільних виконавчих органів міської ради і старостату, представники громади селища, депутати міської ради. Робоча група має професійно опрацювати питання забезпечення мікрорайону водою, визначити ефективність приєднання селища Нового до мереж «Дніпро-Кіровоград» і запропонувати оптимальне технічне рішення для його впровадження у життя. Важливим при цьому буде і ефективна комунікація членів робочої групи із мешканцями селища Нового, врахування думки громади.

Депутатський запит Валентини Яремчук підтримали 26 голосами «за».

На жаль, депутати міськради не надали дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки Центрального скверу. Інвентаризація є однією з умов для того, щоб поділити територію скверу і визначити, яка частина має повернутися у комунальну власність.

Як намагався пояснити начальник управління земельних відносин міськради Роман Лунгол, інвентаризація потрібна для того, щоб визначити межі ділянки скверу і поділити територію: частину, де будується «МакДональдс», залишити в оренді, а іншу частину передати у комунальну власність міста.

Попри аргументи чиновників, рішення депутати не ухвалили ні з першої, ні з другої спроби. Між тим відкриття «МакДональдса» планується на листопад.

За прикладом інших міст України депутати вирішили облаштувати алею пам’яті загиблих під час російсько-української війни захисників. Ініціативу створення такої пам’ятної зони озвучила депутатка Валентина Яремчук на XVI засіданні дев’ятої сесії Кропивницької міської ради, як відбулося сьогодні, 19 жовтня.

Своїм запитом вона запропонувала використати для цього пішохідну вулицю Театральну, але колеги в ході обговорення ініціативи бачили й інші локації центральної частини міста.

– У багатьох містах на центральних пішохідних вулицях облаштовують алеї вшанування тих, хто ще вчора жив із нами в одному місті, на одній вулиці, на одному сходовому майданчику, а сьогодні вони повертаються додому «на щиті», – звернулася Валентина Яремчук до колег. – Так, це не той меморіал, який залишиться на десятиліття нашим майбутнім поколінням, але це те, що має нагадувати нам тут сьогодні, в тилу, яка вартість нашого відносно мирного неба. На мою думку, алея може стати місцем, де кожен зможе побачити очі тих, хто не побоявся зустрітися з ворогом віч-на-віч, де можна буде згадати та вшанувати кожного та кожну з наших сучасних Героїв.

Ідею створення алеї пам’яті загиблих захисників підтримала і депутатка Катерина Колтунова:

– Така алея однозначно необхідна для підтримки нашої армії, для виховання патріотизму у нашої молоді.

«Можливо, слушною пропозицією буде розмістити цю локацію на відрізку вулиці Театральної між ЦНАПом та краєзнавчим музеєм», – запропонував депутат Артем Стрижаков.

Депутатський корпус підтримав запит Яремчук щодо встановлення в центральній частині міста алеї вшанування загиблих під час російсько-української війни: «за» проголосували 30 депутатів і депутаток міськради.