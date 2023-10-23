«Ми всі разом, і в цьому наша сила»

У виїзномму засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України активну участь взяв голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд.

Під час свого виступу він розповів про актуальні аспекти розвитку громад в умовах воєнного стану. За його словами, одним із головних є безпека та захист громадян і, в першу чергу, дітей. Для облаштування укриттів у школах територіальних громад обласний бюджет отримав з державного більше 30 мільйонів гривень субвенції. Ще 9,7 мільйона гривень додали зі своїх бюджетів територіальні громади області. На ці кошти у навчальних закладах 13 громад регіону відповідно до державних стандартів облаштовують 15 укриттів.

За словами Юрія Дрозда, одним із головних завдань всіх органів влади є забезпечення теплопостачання, адже ворог знову робитиме все можливе, аби знищити нашу інфраструктуру.

«У цілому територіальні громади Кіровоградщини готові до опалювального сезону. У той же час залишаються не вирішеними до кінця проблеми у Світловодській громаді, що ставить під загрозу теплозабезпечення міста Світловодськ. І тут повинні включитися всі, як керівництво громади, так і депутатський корпус та бізнес. Тому що вирішення цієї проблеми – це забезпечення життєдіяльності громади», – наголосив голова обласної ради.

Юрій Дрозд переконаний: для того, щоб у нас було майбутнє, треба робити все можливе для допомоги Збройним силам України.

«Територіальні громади області постійно допомагають ЗСУ за рахунок коштів власних бюджетів та відповідального бізнесу. Кіровоградська облрада завжди підтримує зміни до обласного бюджету щодо направлення коштів на підтримку ЗСУ. Також ми не забуваємо наших захисників та захисниць, які знаходяться на лікуванні. Зокрема, облрада спільно з ОВА розробила програму реабілітації військових ЗСУ у нашому комунальному закладі «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня», – підкреслив посадовець.

За його словами, для зміцнення економічного потенціалу Кіровоградщини треба зробити все можливе, аби релоковані підприємства після перемоги залишилися працювати тут.

«На території області знайшли прихисток 84 релоковані підприємства, 75 з них уже працюють. Депутати облради розробляють програму їхньої підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області, щоб ці підприємства після завершення бойових дій залишилися працювати на території області, створюючи робочі місця та наповнюючи бюджети», – повідомив голова обласної ради.

Юрій Дрозд розповів, як Кіровоградщина допомагає відновити деокуповане село Мала Олександрівка Великоолександрівської громади Херсонщини. Він наголосив: за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету проводяться роботи з обстеження пошкодженої і зруйнованої інфраструктури ще ряду населених пунктів Херсонської області.

«У цих процесах взяли участь всі наші громади, і за це їм велика подяка. Ми всі разом, і в цьому наша сила», – підкреслив Юрій Дрозд.