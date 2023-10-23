Співробітники слідчого управління поліції області, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР Нацполіції України, під процесуальним керівництвом прокуратури, задокументували шість фактів шахрайських дій.
Встановлено, що зловмисники розміщували в інтернет-мережі оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів. Після того, як покупці перераховували частину коштів за товар, на зв’язок шахраї більше не виходили.
Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Санкцією статті передбачено покарання – до п’яти років позбавлення волі.
Поліцейські радять громадянам бути уважними та дотримуватися правил безпеки під час онлайн-шопінгу:
– купуйте товар лише на перевірених вебресурсах;
– звертайте увагу на правильність URL-адреси, оскільки відмінність лише в один символ може означати, що це підроблений сайт;
– нікому не повідомляйте дані платіжної карти, паролі та іншу інформацію, яка використовується для підтвердження платежів;
– надавайте перевагу післяплаті,
– у разі шахрайських дій, негайно зверніться до поліції за номером 102.
Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.
За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області
На Кіровоградщині правоохоронці викрили групу осіб у шахрайстві під виглядом онлайн-продажів