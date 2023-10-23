«Шлях» у сізо

Про викриття в Кропивницькому керівника благодійної організації, який незаконно переправляв за кордон військовозобов’язаних, повідомив Офіс генерального прокурора. Інформацію підхопили численні ЗМІ.

Передостаннього разу Володимир давав журналістам привід розповісти про очолювану ним організацію півтора року тому, коли передав двом лікувальним закладам по реанімобілю – подарунок від знаменитої німецької клініки Charitе. Наші лікарі дуже хвалили ці машини, нашпиговані сучасним медичним обладнанням. І от Володимира підозрюють у допомозі ухилянтам, причому не на благодійних засадах, а за гроші, ще й у твердій валюті.

Якщо вірити повідомленню Офісу генерального прокурора, Володимир втягнув у брудну справу киянина, теж представника благодійної організації. Мовляв, удвох пропонували військовозобов’язаним залишити країну під виглядом водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу чи різноманітні вантажі для потреб армії. «Псевдоволонтерів за гроші реєстрували у системі “Шлях”». Це давало чоловікам право безперешкодно виїхати за межі України під час воєнного стану. Вартість такої послуги становила від 3300 доларів США, яку ухилянти сплачували у кілька траншів. Викрили учасників схеми під час передачі частини коштів», – йдеться в інформації прокуратури.

Днями Ленінський районний суд Кропивницького, розглянувши клопотання слідчого про взяття Володимира під варту, постановив зачинити його в ізоляторі на два місяці, але дав можливість вийти на волю – за умови внесення застави в розмірі 400 тисяч гривень. Підозрюваний вини не визнає. Каже, справу сфабриковано.