Важливо допомогти людині повернутися до активного життя

Реабілітація – важливий період для повного відновлення пацієнтів після хвороби, перенесених травм та оперативних втручань. А під час війни запитів стає ще більше.

17 жовтня 2023 року у Бобринецькій міській лікарні відбувся круглий стіл на тему: «Кращі практики взаємодії громадських організацій, органів влади та донорів у створенні реабілітаційних центрів» за участі міського голови міста Бобринець Леоніда Кравченка, начальниці відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Бобринецької міської ради Марини Кочубей, медичної директорки КНП «Бобринецька лікарня» Ірини Миргородської, голови громадської організації «Стратегія майбутнього» Тетяни Котенко, лікарів-реабілітологів та пацієнтів.

Учасники та учасниці обговорили першочергові виклики, які виникли в громаді внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації до України. Окремим блоком стала дискусія про подальшу роботу медичного закладу й про зміни, які відбулися з відкриттям реабілітаційного відділення.

«На базі лікарні відкрили нове реабілітаційне відділення з цілодобовим наглядом на 20 ліжок. У ньому надають відповідну реабілітаційну медичну допомогу пацієнтам з ураженнями опорно-рухового апарату, а також здійснюють реабілітацію поранених військових. Відділення реабілітації має сучасне обладнання, кабінети фізичної терапії, ерготерапії, також працюють терапевти мови та мовлення, надають психологічну допомогу», – зазначила Ірина Миргородська.

З одного боку, значно зріс попит на відповідні послуги, а з іншого – з’явились нові виклики. Фахівці медичного закладу почали надавати комплексну реабілітаційну допомогу ветеранам та цивільним. Нова специфіка лікарської та реабілітаційної допомоги потребує від медичної установи значних змін. Залишається відкритим питання доукомплектування реабілітаційного відділення. Адже з пацієнтами має працювати мультидисциплінарна команда лікарів-ерготерапевтів, фізичних терапевтів, психологів, психіатрів, логопедів, терапевтів мови й мовлення.

«Під час війни багато людей отримує поранення різного ступеня важкості. Звичайно, їм надають першу медичну допомогу та лікування у спеціалізованих медичних закладах. Однак важливе значення має також і подальша реабілітація для повного відновлення функцій та можливості людини повноцінно працювати й жити у суспільстві. Мається на увазі не лише фізична, а й психологічна реабілітація», – наголосила Тетяна Котенко.

Після лікування у госпіталі пацієнти стикаються з проблемою відновлення своєї функціональності. Фізична реабілітація ветеранів після поранень потребує тривалого часу – від 1-2 до 5-6 місяців і більше. Таке реабілітаційне лікування спрямоване на відновлення організму після завершення гострого періоду та часто дозволяє уникнути первинної інвалідності чи перешкодити подальшому погіршенню стану. Адже наслідки поранень та тривала прикутість до ліжка з обмеженням рухливості призводять до атрофії та ослаблення м’язів, формуються контрактури, які не дають можливості повноцінно рухатись. Це важливе завдання, без якого неможливе повноцінне повернення до життя.

Завдяки допомозі експертів у відділенні встановили новітні системи реабілітації: ерготерапії (відновлення втрачених рухових навичок у побуті), кінезотерапії (метод лікування рухом та навантаженнями), зали ЛФК з тренажерами та інші.

У стаціонарному реабілітаційному відділенні Бобринецької лікарні щомісяця проходять лікування до 70 пацієнтів. В амбулаторних умовах щоденно послуги отримують понад 20 дорослих та дітей. За період реалізації проєкту близько півтисячі пацієнтів та пацієнток вже отримали медичну допомогу.

Попри ці виклики, влада та громадськість об’єднуються та продовжують співпрацю, аби значно розширити функціональні можливості команди фахівців та отримати змогу якнайширше надавати реабілітаційні послуги відповідно до рекомендацій ВООЗ, вимог НСЗУ та МОЗ, збільшити ліжковий фонд та розвивати матеріальну й технічну базу закладу під стаціонарну реабілітацію.

Проєкт, який було започатковано у червні цього року, умовно завершений, але робота продовжується. Адже реабілітаційна допомога потрібна не лише людям, які відновлюються після поранень, а й дорослим та дітям з ураженнями опорно-рухового апарату, людям, які відновлюються після перенесеного інсульту та інших травм.

Консолідація представників різних спільнот стала прикладом готовності та відкритості до змін, адже, сприяючи процесу соціальної адаптації ветеранів сучасної війни шляхом надання медичних послуг, на підставі визначення актуальних викликів бізнес-середовища, новітніх досягнень науки та медицини і закордонного досвіду, втілюються в життя нові можливості розвитку та набувають практичних форм моделі розбудови нашого суспільства.

Проєкт «Створення реабілітаційного відділення для осіб з інвалідністю/травмами, спричиненими війною», на базі КЗ «Бобринецька лікарня Бобринецької міської ради» реалізувала ГО «Стратегія майбутнього» за підтримки ПРООН у ме­жах проєкту «Підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною» та за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.