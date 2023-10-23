Їздити по-європейськи

З метою наближення українського законодавства до стандартів ЄС Кабінет Міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху. Зміни торкнулися правил перевезення дітей у транспортних засобах та використання освітлювальних приладів.

Так, водії поза населеними пунктами повинні вмикати під час руху денні ходові вогні протягом цілого року, а не лише з 1 жовтня до 1 травня. У разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу необхідно вмикати ближнє світло фар.

Заборонили перевозити дітей зростом менше 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

До того ж уточнили перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Змінено класифікацію автошляхів. До вже діючих трьох типів доріг – міжнародні, національні, регіональні – додано четвертий: територіальні дороги. На дорожніх покажчиках вони позначатимуться літерою «Т» із номером дороги – білим кольором на синьому тлі.

На вулицях (крім пішохідних) та дорогах місцевого значення з’являться ділянки для суміжного руху легкових автомобілів та велосипедистів. Початок і кінець такої ділянки повинен позначатися відповідними дорожніми знаками.

Велосипедисти повинні перетинати проїжджу частину велосипедними переїздами, а якщо такі відсутні, дотримуватися чинних норм ПДР (переводити велосипед по пішохідному переходу). Нарешті з’явилася вимога, що велосипедисти нарівні з іншими учасниками дорожнього руху повинні слідувати сигналам регулювальника та світлофора на ділянках доріг, що регулюються.

Нововведення покликані знизити аварійність на дорогах України. Зміни до Правил дорожнього руху набувають чинності 1 листопада.