На Кіровоградщині правоохоронці викрили групу осіб у шахрайстві під виглядом онлайн-продажів

Співробітники слідчого управління поліції області, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР Нацполіції України, під процесуальним керівництвом прокуратури, задокументували шість фактів шахрайських дій.

Встановлено, що зловмисники розміщували в інтернет-мережі оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів. Після того, як покупці перераховували частину коштів за товар, на зв’язок шахраї більше не виходили.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Санкцією статті передбачено покарання – до п’яти років позбавлення волі.

Поліцейські радять громадянам бути уважними та дотримуватися правил безпеки під час онлайн-шопінгу:

– купуйте товар лише на перевірених вебресурсах;

– звертайте увагу на правильність URL-адреси, оскільки відмінність лише в один символ може означати, що це підроблений сайт;

– нікому не повідомляйте дані платіжної карти, паролі та іншу інформацію, яка використовується для підтвердження платежів;

– надавайте перевагу післяплаті,

– у разі шахрайських дій, негайно зверніться до поліції за номером 102.

Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області