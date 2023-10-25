Кропивницька здоба у Мюнхені

Цього тижня Мюнхен пахне здобою та тістечками: кожні три роки близько 1400 компаній з 60 країн представляють останні тенденції та інновації в галузі на одній з найбільших в світі виставок пекарської та кондитерської промисловості – iba. Географія відвідувачів охоплює 170 країн світу.

Цього року на iba вперше відкрився український національний стенд. Ініціаторами виступили Федерація роботодавців спільно з потужною компанією, членом ФРУ, – «Імпексмаш» (Кропивницький). Компанія виробляє, постачає та обслуговує обладнання на хлібозаводах, в пекарнях та кондитерських цехах по всій Україні. Виробник уже брав участь у виставці iba – в 2018 році, що сприяло продажу українського обладнання в 12 країн світу.

Обговорюючи такий міжнародний досвід із власницею «Імпексмаш» Аллою Орлович генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов запропонував організувати на цьогорічній виставці національний стенд. Сьогодні в Мюнхені представлені вже чотири українські компанії: «Імпексмаш» (Кропивницький), «Ело Пак», «Барський машинобудівний завод» та «Київхліб».

Серед блискучого обладнання і великих вітрин міжнародної виставки український стенд помітно вирізняється. Більшість техніки тут стоїть, а їх роботу демонструють на екранах, – розказує Алла Орлович: «Наш стенд – самий живий, у нас все обладнання працює: робить бублики і печиво, ллється справжній шоколад, глазурує випічку». Відвідувачів манить солодкий аромат і привертає увагу реальна робота техніки. Тут багато гостей навіть з далеких країн: Бразилії, Південної Африки, Австралії. Всі починають розмову або закінчують запитанням: «Як в Україні? Невже ви можете в таких умовах працювати і випускати таку техніку?»

Українці продовжують дивувати світ. Пишаємось нашими виробниками, які представляють українську промисловість на міжнародному рівні. І впевнені, що результатом таких виставок будуть нові контракти, робота та податки для державного бюджету, розвиток нових технологій в Україні та посилення нашої економіки.