У Кіровоградській області цьогоріч було виписано 372 тисячі електронних рецептів на «Доступні ліки». За погашеними рецептами аптеки області вже отримали 9,2 млн грн від НСЗУ.

Станом на середину жовтня у Кіровоградській області 335 аптек є учасницями програми. При цьому середня відстань від місця надання первинної медичної допомоги до найближчої аптеки-учасниці програми «Доступні ліки» у Кіровоградській області складає 5,3 км.

«Важливо, щоб кожен українець, який потребує ліків за програмою реімбурсації, знав про таку можливість та міг отримати ліки недалеко від дому. З початку 2023 року мешканцями Кіровоградщини погашено 302 тисячі е-рецептів із 372 тисяч виписаних, тобто 81,2%. Це один із найнижчих показників по країні», — зазначає Голова НСЗУ Наталія Гусак.

Наразі за програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна отримати медичні препарати від:

серцево-судинних захворювань;

діабету 2-го типу;

цукрового та нецукрового діабету;

бронхіальної астми;

епілепсії;

розладів психіки та поведінки;

хронічного обструктивного захворювання легенів;

хвороби Паркінсона;

імуносупресивні препарати.

У серпні 2023 року список поповнили знеболювальні для паліативних хворих. З жовтня додані тест-смужки для визначення рівня глюкози у крові.

«Попри воєнний стан, програма реімбурсації продовжує розширюватись. Загалом у переліку наразі понад 500 найменувань препаратів. Ми готові забезпечити потреби всіх українців, яким необхідні ліки», — зазначила Голова НСЗУ Наталія Гусак.

Різниця між рівнем погашення рецептів у міській та сільській місцевості на цю мить разюча. Так, у містах Кіровоградщини було погашено 91% виписаних рецептів; у селищах міського типу – 88%; а у селах області – всього 9%. Тобто з 42,8 тисяч виписаних електронних рецептів, жителі сіл Кіровоградської області отримали ліки всього за 3,9 тисячами рецептів.

Задля розширення доступності програми реімбурсації «Доступні ліки» для пацієнтів необхідна тісна взаємодія Національної служби здоров’я України з місцевою владою. Зокрема це аналіз наявної на місцях аптечної мережі у співвідношенні з кількістю жителів громад, стимулювання аптек доєднуватися до програми, розв’язання проблем транспортного сполучення з населеними пунктами, де є аптеки з «Доступними ліками». Також необхідно покращувати інформування пацієнтів про можливості й переваги програми «Доступні ліки».

Перелік лікарських засобів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», міститься за QR-кодом.

Для того, щоб отримати препарати за програмою реімбурсації «Доступні ліки», потрібно отримати електронний рецепт від лікаря. Залежно від захворювання, рецепти виписують лікарі різного профілю:

пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом 2-го типу, хронічним обструктивним захворюванням легень, а також ті, хто потребує препарати для знеболення та тест-смужки для визначення рівня глюкози у крові, мають звернутися за рецептом до сімейного лікаря ;

; пацієнтам із нецукровим та цукровим діабетом рецепт виписує ендокринолог , а також сімейний лікар, якщо раніше пацієнт отримав план лікування у ендокринолога;

, а також сімейний лікар, якщо раніше пацієнт отримав план лікування у ендокринолога; пацієнтам з епілепсією, хворобою Паркінсона, розладами психіки та поведінки рецепт виписує невролог чи психіатр . При наявності складеного психіатром або неврологом плану лікування, рецепт може виписати лікар первинки;

. При наявності складеного психіатром або неврологом плану лікування, рецепт може виписати лікар первинки; пацієнтам, яким необхідно приймати імуносупресивні препарати, рецепт виписує трансплант-координатор.

Для отримання електронного рецепта потрібно записатися на прийом до лікаря первинної медичної допомоги (педіатра, терапевта, сімейного лікаря). Залежно від захворювання, лікар випише рецепт або направить до вузького спеціаліста. Далі пацієнт отримує SMS-повідомлення на свій мобільний номер з таким текстом: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ». Також пацієнт може попросити лікаря надати інформаційну довідку, яка буде містити номер рецепта, код підтвердження та інформацію про лікарський засіб. Інформаційна довідка не є електронним рецептом та має лише інформаційний характер.

Термін дії рецепта 30 днів.

Щоб отримати ліки необхідно звернутися до однієї з аптек, яка бере участь у державній програмі реімбурсації. Всі аптеки, які приєдналися до програми, мають наліпку «Доступні ліки» або «Інсуліни».

В аптеці потрібно повідомити 16-значний номер та код електронного рецепта або пред’явити інформаційну довідку.

Дізнатися, де найближча аптека з необхідними ліками можна: