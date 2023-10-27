Практика англійської мови: як краще тренувати мовленнєві і письмові навички

Більшість сучасних людей починають вчити англійську з нуля або підтягувати з уже наявного рівня, щоб почати знайомитися з іноземцями, пройти співбесіду за кордоном тощо. Для успішного результату важлива регулярна практика. Ключовими навичками в знанні іноземних мов в умовах сучасності є вимова та письмо. Фахівці школи English Prime розкажуть, як почати та не закинути вкотре. Буде не зайвим урізноманітнити вправи й робити їх цікавими.

Як покращити навичку вимови?

Відповідь на це просте запитання дуже проста – розмовляти якомога більше – і не боятися, навіть якщо рівень ще тільки як у початківця, а словниковий запас дуже малий. Сьогодні розмовні клуби доступні як із нейтівами, так і з україномовними вчителями, не кажучи вже про курси. Є також й інші способи поліпшити вимову – і для цього зовсім нема потреби їхати в іншу країну.

Думки вголос

Щоб виконати таку вправу з англійської практики, не потрібен додатковий час. Під час усіх повсякденних справ людині слід промовляти вголос усе, що вона думає. Але виключно англійською мовою. Наприклад, виходячи з дому, зачиняти двері й говорити собі про те, що вона скрізь вимкнула світло і тепер зачинила двері.

Перекази текстів

Щоб успішно виконати цю вправу, потрібно насамперед успішно підібрати відповідний матеріал для переказу. Зрозуміло, це може бути не тільки текст, однак для більшої зручності, особливо, якщо це тільки початок, варто почати з книжок – з невеликих текстів, дитячих книжок тощо. Пізніше можна буде виконувати цю вправу, ускладнюючи завдання.

Не можна не визнати, що навичка переказу прочитаного або почутого стане в пригоді в повсякденному житті. Люди щодня переказують будь-кому цікаві новини тощо. Регулярне виконання такої вправи допоможе поліпшити вимову й дасть змогу легко пояснювати співрозмовнику все, що хочеться сказати. Наприклад, якщо забулася назва будь-якого предмета англійською, можна буде описати його іншими словами.

Повтор мови за носіями

Цією вправою можна займатися, де завгодно. Досить увімкнути серіал в оригіналі або ж інтерв’ю з улюбленим актором чи іншою знаменитістю. Усе, що потрібно – це чітко повторювати кожну фразу за носієм. Ця вправа допоможе також і звільнитися від акценту.

Розспівування англомовних пісень

Ймовірно, у кожного знайдеться улюблений виконавець, який співає англійською мовою. Підспівування посприяє поліпшенню навичок мовлення. Під час цієї вправи більше важливо стежити за правильністю вимови слів, і насправді не так уже й важливо, наскільки добре виходить потрапляти в ноти. Крім того, подібна вправа допомагає також поліпшити сприйняття англійської мови на слух.

Читання вголос

Дуже проста розмовна практика з англійської мови – читання вголос – допомагає краще розвинути правильну вимову, інтонацію, її ритм та інші нюанси. Для цього можна обирати що завгодно – від книжок до статей – і тренуватися принаймні по пів години щодня.

Під час подібних занять бажано, щоб поруч була людина, яка знає англійську і може контролювати вимову студента, поправляти, вказувати на помилки. Якщо таких людей у близькому оточенні немає, у такому разі можна звернутися по допомогу до послуг репетитора з англійської.

Обраний учитель складе комфортний графік занять з урахуванням ступеня підготовки студента, а також мети вивчення англійської. У процесі пояснення матеріалу орієнтир буде взято на особисті особливості підопічного, заняття також мають проводитися в комфортному темпі. Якщо йдеться про складні теми, їм варто приділяти стільки занять, скільки буде потрібно для повного розуміння.

Як поліпшити навички письма?

Не тільки усне, а й письмове спілкування англійською вимагає навичок мислення та формування речень іноземною мовою. Тому, щоб легко спілкуватися англійською в письмовій формі, студент має навчитися буквально думати іноземною. У цьому допоможуть не просто онлайн чати, а також і певні вправи.

Ведення особистого блогу

Освоївши середній рівень англійської, можна розпочинати ведення власного блогу англійською мовою. Записувати все, що трапилося, наприклад, протягом тижня, або ж просто особливі події. Головне, щоб це було регулярно. Чудовим варіантом стане написання рецензій на будь-що – фільми, книжки чи навіть електронні гаджети. Головне, щоб тема збігалася з тим, що подобається учневі. Тільки тоді подібна вправа приноситиме задоволення.

Написання диктантів

Подібна практика англійської мови підходить і дітям, і дорослим, крім того – допоможе додатково поліпшити сприйняття англійської мови на слух. Якщо немає нікого, хто міг би надиктовувати англомовний текст, можна включити спеціальний подкаст, відео для дітей тощо. Прослухати речення, поставити аудіо/відео на паузу і зробити запис.

Зрозуміло, диктант після завершення тексту необхідно перевірити. Якщо студент займається з репетитором, займатися цим буде саме педагог. Також він допоможе розібрати помилки та запобігти їх подальшому повторенню.