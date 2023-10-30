А Вищу раду правосуддя поінформують?

У хабарництві запідозрили суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

Щоправда, речники НАБУ, повідомляючи про це громадськості, не назвали прізвища підозрюваного, тим самим кинувши тінь на всіх представників сильної статі з цього суду, які носять мантії. Але багато людей впізнали Гончара на фотографіях, якими проілюстровано це повідомлення. Впізнали по статурі, бо зображення обличчя правоохоронці для годиться трохи розмили.

«За даними слідства, суддя через посередника висловив прохання надати йому хабар у розмірі 10,5 тис. дол. за зміну вироку суду першої інстанції та призначення умовного покарання особі, яка спричинила ДТП зі смертю людини, – повідомляє НАБУ. – Щоб приховати свою причетність до вчинення злочину, суддя доручив посереднику як отримання неправомірної вигоди, так і її зберігання.

Але колегія суддів Кропивницького апеляційного суду залишила вирок суду першої інстанції без змін та призначила винуватцю покарання у виді позбавлення волі. Оскільки суддя не зміг забезпечити виконання своєї обіцянки, більшу частину неправомірної вигоди повернули.

Під час обшуку за місцем проживання посередника детективи виявили залишок незаконно одержаних грошових коштів у сумі 450 дол. США.

Судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368, а його спільнику – за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 368.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу».

Зазвичай правоохоронці, повідомляючи про такі факти, зауважують, що людина вважається невинуватою до набрання законної сили обвинувального вироку стосовно неї. Нагадати про це у зв’язку з кримінальним переслідуванням судді нам і сам знаєте хто велів. Тим часом Володимир Гончар продовжує вершити правосуддя. Принаймні, 27 жовтня на сайті Кропивницького апеляційного суду було оголошення про розгляд того дня справи за його участі. Ішлося про продовження строку тримання під вартою двох чоловіків, обвинувачених у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень. Суддів же беруть під варту тільки за згоди… Ні, не ООН, не Ради Європи і не Міжнародного валютного фонду, всього-на-всього Вищої ради правосуддя України. Утім, ніхто й не сказав, що Гончара хочуть арештувати.