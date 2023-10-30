Дідусь Павлусь: творчість для Перемоги!

Його можна побачити за екзотичними фізичними вправами у так званому «Шервудському лісі», зустріти в багатьох закладах освіти, музеях та бібліотеках міста. Таких унікальних особистостей, як Павло Чорний, нині, на жаль, не так вже й багато.

У ньому на диво гармонійно й потужно поєдналися філософ, майстер східних єдиноборств, громадський активіст, літератор та педагог-новатор (на посаді завідувача відділом, за напрямом національно-патріотичного виховання, станції юних техніків – КЗ СЮТ).

Павло Георгійович – автор прозових і поетичних творів, пісень, гімнів, наукових та публіцистичних статей, методичних посібників, віршованих казок, п’єс, сценаріїв. Він організатор та модератор таких творчих проєктів, як «Містерія АТО», «Казка – дітям!», «КАЗКОДРОМ», «СЮТ – казковий дивосвіт!», «Віршовані казки Василя Сухомлинського», «Діти – творці миру!», «Канікули зі Святим Миколаєм», «Героям Слава!», «Поетичний блокпост», «Лелека над Містом», «Школа Перемоги» та інших.

Вже багато років Павло Георгійович працює над удосконаленням старих та створенням нових форматів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, насамперед його духовно-моральної складової. І коли, з початком війни в Україні, особливо гостро назріла необхідність посилити й урізноманітнити таке виховання, він підійшов до цього креативно та відповідально. А що в цьому плані може стати найзрозумілішим та найемоційнішим для дітей, як не казка!? Чи не найпопулярнішим жанром фольклору, що розкриває безмежний світ людської уяви, полонить серця дітей і дорослих, є українські народні казки. Реальне й вигадане напрочуд гармонійно поєднуються в казці, зачаровуючи на все життя красою народного слова, сповненого мудрості, добра й оптимізму. Так само, засновуючись на фольклорних образах і мотивах, створює свої казки Дідусь Павлусь. Вже декілька років під цим іменем знають діти місцевого казкаря Павла Чорного.

Ось що він розказує про один із перших своїх проєктів: «Національно-патріотичний проєкт “КАЗКОДРОМ”, що вже вісім років діє на базі станції юних техніків, намагається бути відповідальним наступником і продовжувачем важливої педагогічної справи, яку, в свої часи, розпочали та здійснили славетні люди нашого краю. Насамперед, “батько українського театру” Марко Лукич Кропивницький створив першу в Україні дитячу трупу й написав для неї дві п’єси-казки – “Івасик-Телесик” та “По щучому велінню”, а всесвітньо відомий корифей педагогіки Василь Олександрович Сухомлинський впровадив у освітній процес понад 1500 своїх мудрих казок і оповідань.

На моє переконання, натепер цю естафету прийняв “КАЗКОДРОМ”, який у своєму доробку має близько 200 авторських віршованих казок, п’єс, дум і тематичних сценаріїв. Вони використовуються творчою групою КЗ СЮТ на заходах різних форматів, з метою плекання в дітях духовності й моральності, відповідно до чинних Стратегії та Концепції національно-патріотичного виховання».

До речі, нещодавно на запрошення КОІППО імені Василя Сухомлинського Павло Чорний взяв участь у семінарі «Освітянський триатлон: трансформація, синергія, менеджмент» з нагоди 105-ї річниці від дня народження Василя Сухомлинського, на якому його досвід викликав інтерес освітян та був оцінений позитивно.

А нині, у рамках цього ж проєкту, казкар Дідусь Павлусь, за допомогою колег, взявся створити такі настільні ігри, які стануть гармонійною складовою авторського казкового дивосвіту. Першою стала гра «Перемога», яка буде презентована в листопаді. Ця гра передбачає три рівні просування в майстерності та буде розвиватись від використання абстрактних фішок до міфологем і героїчних персоналій. В подальшому Павло Чорний планує зробити й рухливу її модифікацію, щоб використовувати, в першу чергу, для продуктивного дозвілля дітей під час літніх шкільних таборів.

«Пісні пам’яті і перемоги» – ще один новий, спільний з народним артистом України Сергієм Дьоміним, проєкт, який щойно розпочато. Його мета – виховання юних патріотів мовою авторської пісенно-поетичної творчості. Тож Павло Чорний натепер пише тексти, а Сергій Дьомін – музику до них. Отож, щиро побажаємо успіху цьому творчому тандему.

Руслан Трипільський.