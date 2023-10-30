Фальстарт через погоду

Причиною чуток про відкриття у Кропивницькому «МакДональдзу» виявилася погода.

Через сильний вітер днями впала частина огорожі навколо Центрального скверу, і чимало кропивничан подумало, що її почав розбирати забудовник. Про це написали і деякі ЗМІ. Та будівельники швидко відновили огорожу.

За той недовгий час, коли частина паркану перебувала у горизонтальному становищі, ми побачили результати, хоча й не остаточні, реконструкції скверу, розпочатої забудовником два роки тому. Красиві тротуари, лавки, рослини… Територія ще не впорядковується, але й зараз Центральний сквер – не впізнати!

Завершується й будівництво ресторану фастфуду. Посадовці компанії кажуть, що відкриють заклад до кінця цього місяця. Нагадаємо, два роки тому вони розповідали, що це буде один з найсучасніших закладів мережі McDonald’s у світі. Обіцяли нашпигувати його новітнім обладнанням – терміналами самообслуговування, діджитал меню-бордами, тепловими насосами (для опалення). Уже зовсім незабаром побачимо ці дива техніки. Тим часом компанія набирає персонал для кропивницького закладу – оголошення опубліковано на її сайті. Тих, кого відберуть, навчатимуть у Києві.

Незабаром відкриється «МакДональдз» і в Олександрії Кіровоградської області. Можливо, навіть раніше, ніж у Кропивницькому.