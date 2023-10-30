Наробило лиха

Субота видалася сонячною, але вітряною. Внаслідок сильних поривів вітру падали дерева, руйнувалися дахи, балкони та рекламні площі. На допомогу громадянам виїжджали рятувальники.

Начальник ОВА Кіровоградщини Андрій Райкович повідомляв у Телеграм-каналі: «Негода вирує. Від енергопостачання в області відключено 48 населених пунктів – спрацювали системи захисту ЛЕП. Аварійні бригади місцевих РЕМ вже приступили до відновлення. Разом з тим підрозділи ГУ ДСНС в області ліквідовують наслідки негоди. Працює понад сотня рятувальників».

ГУ ДСНС України у Кіровоградській області довели до відома громадян, що особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів області було прибрано 32 дерева, здійснено 4 виїзди на закріплення конструкцій на будівлях різного призначення, 2 рази закріплювали конструкції балконів та проведено демонтаж білборда. Для цих робіт було залучено 146 чоловік особового складу та 35 одиниць техніки.

Суботні події наштовхують на певні думки стосовно поваляних дерев. З одного боку, проти природи нічого не вдієш. З іншого – можна було запобігти, аби величезні й старі дерева вчасно обрізалися, аби зменшити парусність. Але ж занадто активні захисники зелених насаджень знаходять винних у знищенні зелені. Людину звинуватити легше, ніж негоду.