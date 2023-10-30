Не все гаразд у Данськім королівстві.

Цю легендарну фразу із шекспірівського «Гамлета», мені здається, знає кожен. Хоча насправді це не найточніший переклад зі староанглійської, якою писав класик. Є ще, напевно, два десятки варіантів різного ступеня дослівності. Точнішу фразу наведу наприкінці колонки. Замість жирної крапки.

Не все гаразд зараз не тільки в Данії, а й у всьому світі. І справа не лише у двох війнах, які несуть смерть в Україні та на Близькому Сході. Миру немає і в інших частинах світу. Агресивний психоз наростає за законами пандемії ковіду – у несподіваних місцях і варіаціях.

Найточніші прогнози, як завжди, у геніїв та поетів. Як би ми не реагували на Ілона Маска через його ексцентричність та недобре ставлення до України, але не погодитися з ним важко:

– Я думаю, що ми, як лунатики, наближаємося до третьої світової війни. Безперестанку з безглуздими рішеннями. Люди мають займатися самоаналізом. Якщо прогнози не реалізувалися, варто замислитися: можливо, й інші не реалізуються.

Можливо, геніальний Маск не в курсі, але для решти восьми мільярдів «замислитися» і є найважчим, а найчастіше недосяжним.

Напевно, це унікальний варіант, коли клоун потрапляє в керівництво держави і стає її лідером, але, виявляється, є чимало міністрів та політиків, які хотіли б приміряти маску клоуна безпосередньо на робочому місці і повторити шлях Володимира Зеленського.

Що трапилося з міністром юстиції Денисом Малюською? Чи то карма прізвища зіграла свою роль, чи людина просто з глузду з’їхала на відповідальній роботі? Я якось інакше уявляв собі головного юриста країни під час війни, який оголошує тендер на закупівлю локшини або борошна.

Ні, коли він стояв на голові у своєму кабінеті – це можна було списати на захоплення йогою. А потім цей хирлявий на вигляд чоловік закрутив вуса а-ля Сальвадор Далі й почав корчити пики в камеру на весь Інтернет – тут очі полізли на лоба у багатьох. Невже президент і прем’єр-міністр досі не бачили цього, вибачте за висловлення, стендапера? Не полінуйтеся, наберіть у Гуглі «Малюська відео», і назавжди перестанете дивитися шоу «Кварталу» та «Дизеля».

Ще одна улюблениця публіки – Мар’яна Безугла. За професією – медикиня, за посадою (заступниця голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки) – серйозна дама, а чудить, як килимна клоунеса.

Не будемо ворушити старе й згадувати безглузду поїздку Безуглої в зону бойових дій, а також цілу низку абсолютно бездарних її законопроєктів та ініціатив. Але нещодавнє опитування, яке Мар’яна затіяла у соціальних мережах, наводить на думку про той самий діагноз, що й у міністра Малюськи.

А тепер – увага, запитання від Мар’яни Безуглої: «Чи бажаєте ви народним депутатам Верховної Ради України смерті?» – питає нардепка. Варіанти відповіді – «так» і «ні» – обрали, відповідно, 55% та 45% опитаних.

Ну як тут не згадати Маска з його фразою «Люди повинні займатися самоаналізом»? Простіше кажучи – треба думати, про що й у кого питати! І які наслідки може мати це опитування-підказування.

А тепер запитання із залу: невже президент і спікер парламенту не читали цей пост? У такому разі Стефанчука потрібно покласти між Малюською та Безуглою (пам’ятаєте епізод з «Операції И»?) і лікувати внутрішньом’язово.

Це лише два приклади діяльності представників вищого ешелону української влади. Але біда в тому, що ці шалені безуглі й малюськи заражають усі рівні місцевої влади бацилами некомпетентності, безвідповідальності, злодійкуватості та дурості. А потім ми дружно дивуємось, як так сталося, що третина гуманітарної допомоги зникла дорогою до ЗСУ. Бо, за даними митної служби, із 9 тисяч випадків, перевірених за 9 місяців нинішнього року, виявлено 3 тисячі епізодів неотримання гуманітарки.

Гадаєте, вкрали і продали? Не без того, але не лише це. Впевнений, у половині випадків одержувачі просто не відзвітували. Бо ті самі малюськи й безуглі вибудували таку бюрократичну систему, де будь-які нормальні справи тонуть, як у гнилому болоті.

А тепер саме час навести точнішу цитату шекспірівського «Гамлета»:

– Прогнило щось у Данськім королівстві.