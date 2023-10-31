Правоохоронці нагадують, як убезпечити свій фінансовий номер

Один із поширених видів шахрайства – привласнення фінансового номеру сторонніми особами з використанням опції віддаленої заміни сім-карт. У подальшому зловмисники можуть заволодіти грошима з рахунків, оформити онлайн-кредити, здійснити оплату на вебсайтах або ж придбати товари у звичайному магазині.

Щоб не стати жертвою такого шахрайства, кіберполіція радить дотримуватися правил безпеки:

– забороніть віддалену заміну сім-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора з прив’язкою до ваших персональних даних;

– заведіть для спілкування з банком окрему сім-картку та не розголошуйте свій фінансовий номер телефону;

– не використовуйте фінансовий номер телефону для реєстрації акаунтів у соціальних мережах та для авторизації в інших системах;

– не зазначайте фінансовий номер у якості контактного в інтернеті та не використовуйте його для щоденного спілкування;

– використовуйте лише офіційний застосунок свого банку;

– установіть пін-код на сім-карту зі складним восьмизначним паролем та нікому його не повідомляйте.

Якщо ви помітили підозрілу активність, негайно зателефонуйте до банку за номером, який зазначено на звороті вашої картки, та заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. Зв’яжіться з вашим оператором мобільного зв’язку, поясніть ситуацію та попросіть заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.

Також повідомте про подію на лінію 102 або подайте звернення на сайті кіберполіції: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/