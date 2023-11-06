Так називається нова книжка кропивницької письменниці Вікторії Шкабой, яку вона презентувала днями в літературній вітальні обласного музею мистецтв. За жанром це психологічний феміністський роман про можливі шляхи подолання життєвих викликів.

Як зазначила авторка на початку зустрічі: «Попри знак питання в назві, вона якраз дає відповіді на питання, які постали наприкінці першого і другого романів («Солодко. Токсично. Туманно» та «Вглиб Кароліни». – Авт.). Тим, хто не читав їх, побажаю гарної, цікавої подорожі у цей світ, який виник у моїй голові і яким я ділюся з читачами і читачками».

На відміну від попередніх, ця презентація пройшла у незвичному музично-поетичному форматі. Адже Вікторія Шкабой починала як поетка, що пізніше безпосередньо позначилося на прозі. Музичні композиції та пісні для неї підготував і чудово виконав Олександр Кир’янов, відомий у Кропивницькому музикант, поет і художник. Якщо порівняти вірші Вікторії десятирічної давнини з тими, що ми почули, то перші нагадували густу і міцну каву, а нові стають більш акварельними, задушевними, ліричнішими.

Окрім дримби, володіння якою продемонструвала авторка, окрім пісень і музичних композицій з читанням тексту, на зустрічі йшлося й про книгу. «Чому Меліса?» – це роман в романі. Одна з його складових – текст Derevosamotnosti, написаний колись героїнею з попередніх романів, котра через трагічні обставини пішла з життя. Але не будемо розкривати тут усі загадки та інтриги, призначені уважному читачеві.

Від часу написання роман вже отримав певні літературні відзнаки.