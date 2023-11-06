«Дураков не убеждаем»

Не знаю як вас, а мене у зв’язку з кримінальним переслідуванням «АллатРи» найбільше зацікавило, хто ще з публічних кропивничан, крім Віталія Останнього, причетний до цієї організації. У пошуку місцевих її прихильників я натрапив на відео за участі Ольги Ковальової-Алокілі.

Червоно-білі маніфести «МИ ПІДТРИМУЄМО БЛАГОТВОРЧЕ СУСПІЛЬСТВО» появилися на бордах у Кропивницькому на початку великої війни. Зазирнув на сайт, вказаний на них, і дізнався, що «тільки Благотворче суспільство забезпечує вихід з усіх глобальних криз, включно з кліматичною, забезпечує майбутнє без воєн, конфліктів, насильства, злиднів і голоду…» Щоб з’ясувати, як адепти «благотворчого суспільства» збираються побудувати цей свій комунізм, я пробував слухати їхні лекції у YouTube, нічого не втямив і відчув себе в шкурі сільського селекціонера Гладишева з роману Войновича – той, начитавшись Маркса про роль праці у перетворенні мавпи на людину, не міг зрозуміти, чому не перетворюється на людину кінь, хоча теж трудиться.

Покопавшись іще в інтернеті, я знайшов багато негативу про поборників «благотворчого суспільства». Їхню організацію «АллатРа» (не плутати з легковиком Hyundai Elantra) порівнюють і з саєнтологами, і з Білим братством, й із «Звенящими кедрами Росссии» – рухом, де головна мета кожного – заснувати «родовое гнездо» на лоні природи. Найзатятіші прихильники попродали квартири і перебралися під «звенящие кедры». А виникла ця дивовижна релігія із серії книжок Мегре «Звенящие кедры Росссии», головна героїня яких, Анастасія, дівчина з надприродними здібностями, мешкала в тайзі і чудово там почувалася.

Донеччанка Галина Яблочкіна теж спочатку писала книжки. Під псевдо Анастасія Нових. Я про них донедавна уявлення не мав, у руках не тримав, тому коротко перекажу те, що написали інші. Книжки – про Анастасію, яку страшний діагноз, рак мозку, спонукав зайнятися східними єдиноборствами. А сенсей Ігор Михайлович і зцілив її, і просвітив щодо сенсу життя. У книжкових героїв появилися послідовники. Вони й влилися в рух «Лагода», який літераторка заснувала спільно із земляком Ігорем Даниловим. «Лагода» трансформувалася в «АллатРу», яка й пропагує «благотворче суспільство».

Насправді ж «АллатРа», як дійшли нещодавно висновку в СБУ, – деструктивна секта, яка виправдовує російську агресію і публічно просуває кремлівську ідею про створення союзу слов’янських народів. Маститі релігієзнавці не тільки підтвердили цей висновок, а й нагадали, що давно попереджали владу про шкідливість «АллатРи».

Література «АллатРи», як стверджують прискіпливі її дослідники, кишить згадками про Шамбалу, Гіперборею, прибульців, демонів, піраміди. Та навряд чи СБУ зацікавилася б «АллатРою», якби її учасники лише лякали народ інопланетянами й чортами. «Вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст», – стверджує СБУ.

Та й уявлення про світове зло й чортів, яке нав’язує суспільству «АллатРа», – особливе, не збігається з уявленнями притомних українців. «АллатРа» винуватить у всьому поганому таємний світовий уряд – архонтів. «Зараз архонти готують третю світову війну. ООН та Ліга Націй відповідають інтересам архонтів, а НАТО – їхній “хлист” (батіг)», – цю цитату з якоїсь книжки «АллатРи» поширили ЗМІ. СБУ також повідомила, що лідери «АллатРи» ще навесні торік виїхали на Захід і звідти «дистанційно продовжували керувати своєю злочинною організацією в Україні».

Згідно з даними сервісу «Опендатабот», голова представництва «АллатРи» в Кропивницькому – Віталій Останній, багатьом відомий як начальник управління комунікацій з громадськістю ОВА. Про його причетність до «АллатРи» свідчить і напис «Я підтримую благотворче суспільство» під портретом у Фейсбуці. Та чиновник не визнає за собою ніякої провини. В інтерв’ю сайту «Гречка» він припустив, що в організації можуть виявитися негідники, які просувають антиукраїнські ідеї. Мовляв, вони й мають відповісти. Пан Останній повідомив, що з 2020 року він – рядовий учасник організації, що передав право керівництва Ірині Бутенко. І запевнив, що в ході обшуків у кропивничан, які належать до «АллатРи», нічого незаконного не знайдено і нікому не висунуто підозр. Ще один його аргумент на користь добрих намірів «АллатРи» – заборона її в Росії.

Ірина Мотриченко-Бутенко закрила для сторонніх свій профіль у Facebook. Залишилося поглянути на її друзів. Їх не надто багато, серед них – кропивницькі чиновники, політики, журналісти і навіть віце-прем’єрка Ірина Верещук (про її причетність до «АллатРи» багато балачок, але вона це заперечує). Про зв’язок Мотриченко-Бутенко із «АллатРою» вказує її дружба зі сторінками, в назвах яких є слова «Благотворче суспільство», «АллатРа». Заходжу на сторінку «Creative society/Созидательное общество. Александрия», яка має 4,8 тисячі читачів. Ні знайомих облич, ні новин з життя олександрійських адептів «благотворчого суспільства». Більшість дописів – про світову кризу тощо. Коментарів і емодзі під постами – мінімум, і вони зроблені людьми, які живуть в різних містах, крім Олександрії. Не знаходжу знайомих і на сторінці «Аллатрушка Кировоград» (півтори тисячі читачів). Там – фото карапузів, які теж хочуть жити в благотворчому суспільстві, поради їхнім батькам: як запобігти викраденню дитини, як не вбити в ній генія. Коментарів і емодзі – як кіт наплакав, і їхні автори до Кропивницького ніякого стосунку не мають. Якийсь СерЙожа Мартик залишив злий коментар: «Так заходить РАШИЗМ: через мережу фінансованих рф зрадників. Це тест на IQ. У свідків созідатєльного общєства наївність межує з дебільністю». «Аллатрушка Кировоград» відповіла: «Вы, наверно, о себе рассказали. Только ленивый и неосведомленный человек может нести такую чушь. Как говорится “умный поймет, а дураку оно не надо”. Так что дураков не убеждаем. Вам не место в обществе созидания и процветания. Там надо трудиться на благо всех, а не плевать в спину впереди идущим».

Не залишаючи надії знайти знайомих серед отих «впереди идущих», натрапив в Instagram на довоєнне відео, де громадська і політична діячка Ольга Ковальова-Алокілі згадала про своє інтерв’ю з Юлією Сідельник про «благотворче суспільство». Хотілося б подивитися те інтерв’ю. Пані Ольго, допоможете? Хочеться поспілкуватися і з Віталієм Останнім. Тим паче, він ще до скандалу обіцяв розповісти кореспондентові «УЦ» про «АллатРу».