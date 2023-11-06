Ніколаєнко та Миколаєнко

Люди з цими прізвищами були в новинах минулого тижня. Обидва пов’язані з Кіровоградщиною. Нічого спільного між ними немає.

3 листопада на Житомирщині водій автомобіля Mercedes-Benz GLE збив на смерть 18-річну дівчину. Правоохоронці повідомили, що водій автомобіля, рухаючись на трасі Київ – Чоп в селі Березівці Житомирського району у напрямку Чопу у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП дівчина загинула на місці події.

Водієм виявився нардеп Андрій Ніколаєнко. Протягом року – з 2013 до 2014 – очолював Кіровоградську облдержадміністрацію. На своїй сторінці у Фейсбук він написав: «На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм, – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина.

Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ. Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося.

Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати»…

Під цим повідомленням багато людей, які знають Ніколаєнка, написали слова підтримки. Так, відмотати час назад неможливо, в обставинах має розібратися ДБР. Ми знаємо Андрія Ніколаєнка як відверту, відкриту, дієву людину. Очолюючи область, він не дав загинути кіровоградському бейс­болу. Коли на фронт пішов наш колега Геннадій Рибченков, саме Ніколаєнко придбав для нього якісний бронежилет…

Юрій Миколаєнко Кабміном нещодавно призначений на посаду заступника голови Кіровоградської ОДА. Юрист, адвокат, прокурор. Начальник ОВА на сьогодні має всіх заступників. Який напрямок куруватиме Миколаєнко – невдовзі взнаємо.