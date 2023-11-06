Олександрія звітує

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко регулярно звітує про допомогу Збройним силам України. Коротко і по суті.

– Підготували черговий пакет допомоги нашим захисникам – 1500000 гривень направляємо на три військові частини.

Загалом із початку повномасштабної війни бюджет міста передав силам оборони майже 27000000 гривень. Багато це чи мало? Це все, що місто могло передати. Більш пріоритетних завдань, ніж допомога армії, в нас немає.

Спілкуємось із керівниками військових частин і з бійцями, які знаходяться на передовій, та намагаємось задовольняти всі їхні потреби.

Окрім допомоги з міського бюджету, мій благодійний фонд «Турбота» надав близько 6000000 гривень на підтримку земляків, які служать у різних підрозділах. Тільки у жовтні ми придбали три квадрокоптера Mavic, купували необхідне й ремонтували машини.

Оскільки ми спілкуємось із тими, хто знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій, то не маємо права щоразу фотографуватись, просити бійців записувати відео чи розповідати у соцмережах про кожну передачу. Війна ще не закінчилась, тому маємо дбати про тих, хто щодня ризикує своїм життям!