У віртуальному просторі найбільш поширені схеми шахрайств – продаж неіснуючих товарів та створення фішингових ресурсів, які зовні схожі на відомі Інтернет-магазини.
Поліцейські радять громадянам бути уважними та дотримуватися правил безпеки:
– купуйте товар лише на перевірених вебресурсах;
– звертайте увагу на правильність URL-адреси, оскільки відмінність лише в один символ може означати, що це підроблений сайт;
– нікому не повідомляйте дані платіжної карти, паролі та іншу інформацію, яка використовується для підтвердження платежів;
– надавайте перевагу післяплаті,
– у разі шахрайських дій, негайно зверніться до поліції за номером 102.
Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.
Сектор комунікації поліції Кіровоградської області
Правоохоронці нагадують про дотримання правил безпеки під час онлайн-покупок