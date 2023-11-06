Шукали істину п’ять років

Впродовж майже п’яти років судді розбиралися у, здавалося б, нескладній кримінальній справі – стосовно колишнього начальника кропивницького ЖЕКу, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди. Мабуть, судове слідство тривало б і далі, якби не закінчився термін, протягом якого закон дозволяє карати за таку дрібницю, як 300 доларів хабара.

Фігурант цього провадження – Володимир Лужняк. Декілька років тому працівники СБУ запідозрили його, тодішнього начальника кропивницької житлово-експлуатаційної контори № 9, у намаганні збагатитися з використанням службового становища – він начебто узявся за винагороду допомогти кропивничанці у приватизації комунального житла.

23 лютого 2017 року працівники спецслужби здійснили операцію, результатом якої було вилучення трьох стодоларових купюр. Їх Володимир Лужняк начебто узяв у все тієї ж кропивничанки за довідку, яка давала право на приватизацію квартири. Досудове слідство завершилося за кілька місяців.

У серпні 2017 року cправу стосовно Лужняка передано в Ленінський районний суд обласного центру. Матеріали передавалися від одного судді до іншого, і кінця-краю процесу не було видно. А 17 жовтня нинішнього року постановлено ухвалу іменем України про звільнення Володимира Лужняка від кримінальної відповідальності через давність інкримінованого йому правопорушення. Прокурор погодився з такиим фіналом розгляду. Обвинувачений – також. Але зауважив, що винним себе не визнає.