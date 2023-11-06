За громадянські заслуги

Слова подяки, визнання, нагородження – це завжди приємно. Минулого тижня майже 50 наших земляків були нагороджені «Хрестом громадянських заслуг».

«Цієї відзнаки удостоюються громадяни України, які своєю працею наближають Перемогу без зброї в руках. Її девіз – «Незламним людям нескореної країни». Це люди, що сумлінно виконують свою справу в тилу. «Без надійного тилу не буде Перемоги на фронті», – підкреслив Народний Герой України Вадим Довгорук, який вручав відзнаки землякам.

Ініціатори відзначення – голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко і голова Всеукраїнської громадської організації «Країна» та ВТО «Орден» Олександр Сопов. Серед нагороджених – лікарі, волонтери, меценати, благодійники, громадські діячі, журналісти. Розчулила нагороджена «Хрестом громадянських заслуг» наймолодша волонтерка – учениця 3 класу з Дмитрівки Марійка Рябошапка. Дівчинка зробила понад тисячу окопних свічок для військових та листівок «Свічки від Марічки».

Церемонія нагородження відбулася в обласній філармонії. Для багатьох відзнака стала несподіваною, адже Петро Мельник, голова обласної організації НСЖУ, просто запрошував людей на захід, приховуючи інтригу. Все відбулося урочисто, тепло, щиро. Окремим подарунком були виступи «Зорян».

Директорка обласної філармонії Наталія Агапєєва під час заходу передала дружині Олексія Перепелиці, артиста балету «Зорян», який зараз на фронті, дрон. Гроші на нього збирали під час заходів митців, допомагали глядачі та благодійники. Нехай «пташка» допомагає нашим бійцям.

Після урочистостей – до роботи. Журналістка з Новоукраїнки Олена Комісаренко написала в соцмережі: «Ми так часто говоримо, що нам не потрібно дякувати. Але коли тобі дякують, значить, ти щось робиш вірно, і твої зусилля не марні».